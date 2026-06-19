[헤럴드경제=김주리 기자] 미국 뉴욕의 대표 관광 명소인 센트럴파크에서 마차를 타던 18세 인도인 관광객이 추락해 숨지는 사고가 발생했다.

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 뉴욕 경찰은 17일(현지시간) 오후 2시 45분께 로만치 마하잔이라는 이름의 남성이 센트럴파크에서 “마차에서 추락해 중상을 입었다”는 신고를 받고 병원으로 이송했으나, 같은 날 저녁 사망했다고 밝혔다.

사고는 마부가 승객들의 사진을 촬영하기 위해 잠시 마차에서 내린 사이 발생한 것으로 전해졌다. 당시 마차에는 마하잔을 포함해 4명의 승객이 타고 있었다.

갑자기 말이 보도를 넘어 잔디밭 쪽으로 달리기 시작했고, 이후 속도를 높이며 질주했다. 마부는 곧바로 뒤쫓았지만 말을 제어하지 못했다. 이후 말이 코너를 도는 과정에서 마하잔이 마차 밖으로 떨어진 것으로 조사됐다.

사고 후 마차는 다른 마차와 충돌한 뒤 전복됐으며, 차량은 크게 파손됐다.

현장을 목격한 한 노점상은 “말이 정말 빨리 달리고 있었다”며 마부도 마차를 쫓아갔으나 말이 더 빨랐다고 NYT에 전했다.

이번 사고를 계기로 센트럴파크 마차 운영을 둘러싼 논란도 다시 불거지고 있다. 그동안 동물권 단체들은 공원 내 마차 영업이 안전과 동물 복지 측면에서 문제가 있다며 폐지를 요구해 왔다.

센트럴파크 보존 협회에 따르면 지난해 5월 이후 공원 안팎에서 모두 8건의 ‘말 관련 사고’가 발생했다. 가장 최근인 지난달에도 말 한 마리가 다른 마차를 들이받아 전복시키는 사고가 있었다.

보존 협회와 동물권 단체인 ‘NYCLASS’는 이번 사고가 인명 피해로 이어진 첫 마차 사고로 파악하고 있다고 밝혔다.

조란 맘다니 뉴욕시장은 이번 사고가 “끔찍한 사건”이라며 “센트럴파크에서 마차 운행을 영원히 종식시키는 공정한 전환을 이뤄내기를 기대한다”고 말했다.

한편 뉴욕의 마차 관광은 19세기부터 이어져 온 대표적인 관광 상품 중 하나로 꼽히지만, 안전사고와 동물 복지 문제를 둘러싼 논란도 꾸준히 제기돼 왔다. 이번 사고를 계기로 마차 운행 규제 강화 또는 운영 중단 여부를 둘러싼 논의가 다시 본격화될 가능성이 있다는 관측이 나온다.