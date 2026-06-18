소아암 아들 태워 응급실 가던 차량과 충돌 누리꾼 “무단횡단 절대 하지 말라” 한목소리

[헤럴드경제=나은정 기자] 서울 마포구 홍대입구역 인근에서 발생한 무단횡단 사고 영상이 온라인에 확산되면서 교통안전 의식에 대한 경각심을 높여야 한다는 목소리가 커지고 있다.

18일 차량 운전자 A씨 측과 목격자 등에 따르면 사고는 지난 16일 오후 10시 25분께 서울 마포구 홍대입구역 8번 출구 인근 횡단보도에서 발생했다.

녹색신호를 기다리던 한 여성이 돌연 도로 중앙 버스 정류장을 향해 무단횡단을 했고, 결국 차량 직진 신호에 달리던 차량과 충돌해 병원으로 이송됐다.

A씨의 남편은 온라인 커뮤니티 보배드림에 글을 올려 “아내가 뒷좌석에 소아암 투병 중인 아들을 태운 채 응급실에 가던 중 사고가 났다”며 “인근 차량들의 블랙박스 영상을 구한다”고 도움을 요청했다.

이후 사고 현장을 담은 블랙박스 영상이 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에 잇달아 공개됐고, 당시 사고를 목격했다는 시민의 목격담이 등장해 확산됐다.

공개된 블랙박스 영상을 보면 횡단보도에서 발을 구르며 초조해하던 한 여성이 도로 맞은 편 버스 정류장에 버스가 서는 모습을 보고는 갑자기 도로 중앙으로 내달렸다. 녹색 주행신호에 달리던 운전자 A씨는 속수무책으로 여성과 충돌했고, 무단횡단을 한 여성을 그대로 도로에 쓰러졌다.

목격자는 SNS를 통해 “여성이 버스를 타기 위해 급하게 무단횡단한 것 같다”며 “건널까 말까 고민하다가 건너던데, 너무 당당하게 건너길래 차가 안 오는 줄 알았다”고 당시 상황을 전했다.

이어 “다행히 바로 주변에 시민들이 모여들어 신고를 하고 상황을 수습했다”며 “차주가 여성이었는데 큰 충격을 받아 너무 슬퍼하셨다. 두 분 다 트라우마 없이 무사하시면 좋겠다. 무단횡단 무조건 절대 하지 말라”고 덧붙였다.

영상이 확산되자 온라인상에는 무단횡단의 위험성을 지적하는 목소리가 이어졌다. 일부 누리꾼들은 “무단횡단 처벌을 아주 강하게 해야 한다”, “운전자가 평생 트라우마 남을 게 걱정된다”, “무단횡단을 하면서 차오는 방향은 대체 왜 안 보나”, “교통사고가 무서운 게 말도 안 되는 짓을 나도 언젠가 했거나 살다보면 언젠간 할 거라는 것”이라고 꼬집었다.

한편 도로교통공단에 따르면 2021년부터 지난해까지 발생한 전체 보행자 사망자 4683명 가운데 무단횡단으로 인한 사망자는 1268명으로 전체의 약 27%에 달한다.