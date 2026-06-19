전 분기 대비 3.8%P 올라 생보 207.7%·손보 229.7% 주가 상승에 가용자본 늘어

[헤럴드경제=박성준 기자] 보험회사의 재무 건전성을 가늠하는 지급여력비율(K-ICS·킥스)이 4개 분기 연속 상승하며 개선세를 이어가고 있다. 증시 호조로 보험사가 보유한 자본 가치가 늘어난 영향이 컸다.

금융감독원은 올해 3월 말 기준 보험회사의 경과조치 적용 후 킥스 비율이 전 분기(212.3%) 대비 3.8%포인트(p) 상승한 216.1%를 기록했다고 19일 밝혔다. 지급여력비율은 가용자본을 요구자본으로 나눈 값으로, 보험사가 보험금을 제때 지급할 수 있는 능력을 나타내는 핵심 건전성 지표다.

업권별로는 생명보험사가 207.7%로 전 분기보다 1.8%포인트 올랐고, 손해보험사는 229.7%로 7.8%포인트 상승했다. 경과조치를 적용하지 않은 기준으로는 전체 킥스 비율이 202.6%로 전 분기(197.6%) 대비 5%포인트 상승했다. 현재 18개 보험회사(생보 12개사, 손보·재보 6개사)가 경과조치를 선택적으로 적용하고 있다.

이처럼 지급여력비율이 올라간 것은 가용자본이 늘어난 영향이다. 경과조치 후 킥스 가용자본은 310조9000억원으로 전 분기 대비 26조9000억원 증가했다. 분기 당기순이익 4조5000억원이 쌓인 데다, 주가 상승에 따라 기타포괄손익누계액이 18조9000억원 늘어난 영향이 컸다.

요구자본도 143조9000억원으로 전 분기보다 10조1000억원 늘었다. 주가 상승으로 주식위험액이 12조4000억원 증가한 것이 주된 요인이다. 다만 금리 상승으로 장해·질병 등 보험위험액이 3조4000억원 줄면서 증가 폭을 일부 상쇄했다.

회사별로는 생보사 중 ▷라이나생명(344.7%) ▷NH농협생명(374.6%) 등이 가장 높은 수준을 보였다. 특히 농협생명은 전 분기(413.0%) 대비 38.4%포인트 하락했음에도 여전히 업권 내 최상위권을 유지했다. 국내 손보사 중에서는 ▷서울보증(395.1%) ▷삼성화재(270.1%) 등이 높은 수준을 보였다. 금융당국의 권고 기준인 130%를 밑돈 보험사는 없었다.

금감원은 “최근 금융시장의 불확실성이 지속되는 만큼 보험회사가 충분한 지급여력을 확보할 수 있도록 감독역량을 집중하겠다”고 말했다. 이어 “자본구조가 취약한 보험회사를 중심으로 자본의 질을 제고하고 위험관리를 강화할 수 있도록 자세히 지켜볼 계획”이라고 덧붙였다.

한편, 금융위원회는 지난해 보험업감독규정을 개정해 후순위채 중도상환과 보험업 인허가 등에 적용되는 킥스 권고 기준을 기존 150%에서 130%로 24년 만에 하향 조정했다. 보험업법상 지급여력비율 최소 기준치는 100%로, 이를 밑돌면 적기시정조치 대상이 된다.