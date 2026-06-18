18일 14시 기준 11개 자치구에 발효 쪽방주민 안부 확인, 건설현장 점검 등 시 “폭염 대응에 만전 기할 것”

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 동남권과 서남권에 올여름 첫 폭염주의보가 발령됐다. 서울시는 18일 14시 기준 폭염주의보를 발령하고 이는 지난해 서울 지역 첫 폭염주의보 발령일인 6월 30일보다 12일 빠른 것이라고 설명했다. 서울시는 폭염 종합지원상황실을 가동하고 자치구 및 유관기관과 협력해 시민 보호와 취약시설 안전관리를 강화할 예정이다.

폭염주의보는 일 최고 체감온도가 33도 이상인 상태가 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때 발효된다. 이번 폭염주의보는 동남권 4개구(강동구, 송파구, 강남구, 서초구), 서남권 7개구(강서구, 양천구, 구로구, 영등포구, 동작구, 관악구, 금천구) 등 총 11개 자치구에 발효 중이다.

기상청은 서울시와 함께 오후 2시 기준 경기도 내 고양, 남양주, 광주, 오산, 안성, 포천 등 6개 시·군에도 폭염주의보를 발효했다. 앞서 17일에는 대구를 포함한 영남 일부 지역에 올해 첫 폭염주의보가 발효됐다.

시는 예년보다 이른 폭염주의보 발령에 따라 폭염 피해를 최소화하기 위해 상황총괄반, 생활지원반, 에너지복구반, 의료방역반 등으로 구성된 폭염 종합지원상황실을 가동한다. 종합지원상황실은 기상현황, 피해발생현황, 취약계층 및 취약시설 보호현황 등에 대한 모니터링과 대응활동 관리 기능을 수행한다.

폭염특보가 발령된 11개 자치구도 상황실 운영과 냉방·응급구호 물품 비축 등 폭염 대응체계를 유지하며 서울시와 긴밀한 협업체계를 가동한다.

시와 자치구는 폭염으로 인한 인명피해가 없도록 돌봄이 필요한 취약 어르신에게 격일로 전화를 걸어 안부를 확인하고, 연락이 닿지 않을 경우 직접 방문해 건강 상태를 살핀다. 거리노숙인 밀집 지역에 대한 관리 인력을 확대하고 거리노숙인 상담과 순찰도 강화한다.

야외 작업으로 온열질환에 취약한 건설노동자 보호를 위한 대책도 시행된다. 충분한 휴식시간 보장, 휴게공간 마련 등을 권고하고 이행 여부를 점검할 계획이다.

모든 시민을 대상으로는 폭염 피해 예방을 위한 시민 행동요령을 시 보유 전광판과 안전 안내문자를 안내한다.

한병용 서울시 재난안전실장은 “올해는 지난해보다 폭염주의보가 12일 빨리 발령될 정도로 무더위가 일찍 시작됐다”며 “서울시는 취약계층 보호 등 폭염 대응에 만전을 기하겠으니 시민 여러분께서도 건강관리에 각별히 유의해주시기 바란다”고 당부했다.