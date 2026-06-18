SK하이닉스, SK텔레콤 등 4개 계열사 5개 사업 참여

[헤럴드경제=한영대 기자] SK그룹이 인공지능(AI) 전문역량과 그룹 각 사별로 특화된 직무 지식을 결합한 AI 전환(AX) 혁신 인재 양성을 추진한다.

SK는 산업통상부와 고용노동부가 주관하는 K-뉴딜 아카데미에 SK하이닉스, SK텔레콤, SK AX, SK플래닛 등 4개 계열사 5개 사업이 참여한다고 18일 밝혔다.

K-뉴딜 아카데미는 대기업 주도로 해당 기업에 특화된 분야의 직업능력개발훈련 및 다양한 프로그램을 설계·운영, 청년층이 노동 시장에 진입할 수 있도록 지원하는 사업이다.

SK는 청년층으로부터 관심을 받고 있는 반도체, 인공지능(AI) 에이전트 기반의 보안 및 네트워크 실무, AI 콘텐츠 서비스 기획 등 분야로 사업을 구성했다. 각 사는 맞춤형 직무 교육을 실시할 예정이다.

SK하이닉스는 청년 하이포(Hy-Po) 프로그램을 통해 AI 반도체 직무 특화교육에 나선다. 연말까지 300명을 교육할 예정이다. SK하이닉스는 2022년부터 해당 과정을 운영해왔으며 수료생 2300명을 배출했다. 각 기수마다 2개월 반 동안 350시간 교육에 참여하고 있다. 평균 선발 경쟁률은 10대 1에 이른다.

SK텔레콤은 AI 에이전트에 기반한 보안 네트워크 실무 교육 디 알레프(THE ALEPH)를 진행한다. 대전, 대구, 부산에서 173명을 모집하며 500시간 과정이다.

SK AX는 스칼라(SKALA, SK AI Leader Academy) 프로그램으로 청년층에게 AI 원천 지식과 전문역량을 결합한 프로그램을 제공한다. 광주, 울산에서 총 260명을 선발한다. 우수 수료생에게는 SKALA 프로그램과 협약이 체결된 SK그룹 계열사에 채용 지원을 할 경우 서류 전형 면제 기회를 부여할 예정이다.

SK플래닛은 부산 스마트항만·해양물류 데이터 실무 과정과 AI 활용 로컬(지역) 특화 관광 콘텐츠∙ 서비스 과정을 마련했다. 각 25명씩 모두 50명을 모집한다.