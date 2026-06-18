뮤지컬 형식 신규 캠페인 온에어 비산흡입·향기 분사·자동 탈취 기능 강조

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코웨이는 배우 곽선영·장승조와 함께한 ‘룰루 더매너 비데’ 신규 광고 캠페인을 공개했다고 18일 밝혔다.

이번 광고 캠페인은 ‘매너 메이크 매너(The Manner makes manner·매너가 매너를 만든다)’를 콘셉트로 제작됐다. 매너 없는 세상에 더매너 비데가 등장해 새로운 매너를 전파한다는 내용을 뮤지컬 형식으로 풀어냈다.

광고는 예고편과 본편 3막으로 구성됐다. 곽선영과 장승조는 뮤지컬 무대를 배경으로 노래와 퍼포먼스를 선보인다. 코웨이는 더매너 비데의 기능을 뮤지컬 무대와 반복성 있는 넘버로 표현해 제품 인지도를 높인다는 구상이다.

룰루 더매너 비데는 세정 기능뿐 아니라 욕실 위생과 공간 쾌적성을 고려한 제품이다. 변기 물을 내릴 때 발생하는 미세 물방울과 세균 확산을 줄여주는 비산흡입 기능을 적용했다. 향기 분사와 자동 탈취 기능도 갖췄다.

코웨이는 정수기와 공기청정기, 비데 등을 중심으로 렌털 기반 생활가전 사업을 운영하고 있다. 이번 광고는 제품 기능을 직접 설명하는 방식에서 벗어나 브랜드 메시지와 생활 장면을 결합한 콘텐츠형 캠페인으로 기획됐다.

신규 광고 캠페인은 TV와 SNS, 온라인 채널을 통해 공개된다. 코웨이는 공식 유튜브 채널에서 댓글 이벤트도 진행한다. 광고 영상을 시청한 뒤 감상평을 남긴 고객을 대상으로 추첨을 통해 경품을 증정한다.

코웨이 관계자는 “이번 광고는 룰루 더매너 비데만의 혁신성과 차별화된 가치를 소비자들이 쉽고 재미있게 공감할 수 있도록 뮤지컬 형식으로 기획했다”며 “앞으로도 새로운 콘텐츠와 다양한 마케팅 활동을 통해 코웨이 룰루 브랜드의 가치와 경쟁력을 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.