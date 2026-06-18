[헤럴드경제=양대근 기자] 이준석 개혁신당 대표는 6·3 지방선거에 자당 부산시장 후보로 출마했던 정이한 전 후보의 ‘피습 자작극’ 의혹이 불거진 데 대해 “부산 시민 여러분께 죄송하다”고 사과했다.

18일 이 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 “수사기관이 공개하고 언론이 보도한 내용이 사실이라면 이는 상상하기조차 어려운 중대한 선거범죄”라며 이같이 밝혔다.

이 대표는 “참담한 심정을 금하기 어렵다. 개혁신당이 공천한 후보이기에 무한한 책임감을 느낀다”면서 “당 자체의 진상조사단을 가동하고, 드러난 사실관계에 따라 정 전 후보에게 최고 강도의 민형사상 책임을 엄정히 묻겠다”고 설명했다.

최고위 직후 기자들과 만난 자리에서 그는 “(정 전 후보 의혹에 대해) 보도된 내용 이상으로 추가 파악한 내용은 없다”면도 “저희에게 통보도 없이 SNS상으로 정계 은퇴를 선언하고, 큰 선거에 뛰었던 사람이 책임감 없이 온라인 탈당을 하는 정황이 책임을 지울 수밖에 없는 상황 아닌가 판단한다”고 말했다.

이어 “앞으로 정 전 후보가 정치활동을 할 수 있을 거라 생각하지 않는다”며 “명백히 당의 명예를 실추시킨 사안이다. 당내 진상조사단 판단에 따라 민·형사상 조치를 하겠다”고 밝혔다.