아몬드앤코와 사업협력 협약…홈뷰티기기 우선협상권 확보

휴온스 계열 휴메딕스(대표 강민종)가 가정용 비침습 의료·미용기기 사업에 진출한다.

이 회사는 AI 기반 비침습 미용장비 기술을 가진 아몬드앤코(대표 서민재)와 전략투자 및 사업협력 협약을 했다고 18일 밝혔다.

이에 따라 아몬드앤코의 비침습 약물전달 기술과 휴메딕스의 미용기기 역량을 결합해 비침습 의료기기·미용기기 개발을 공동 추진한다. 양사는 협력체계를 구축, 의료미용 관련 신규 사업모델 개발해 공동 사업화를 추진할 예정이다. 휴메딕스는 아몬드앤코의 비침습 의료기기에 대한 국내외 독점사업권, 홈뷰티기기에 대해선 우선협상권을 확보했다.

아몬드앤코는 무바늘 비침습 시술로 유효성분을 전달하는 기술을 보유하고 있다. 접촉식 전극을 활용한 피부측정 기술과 구동기, 전자제어 기술을 결합해 약물전달 압력과 깊이를 정밀 구현한다. 이를 활용해 의료기기와 홈뷰티기기를 개발 중이다.

휴메딕스 강민종 대표는 “이미 ‘더마샤인’을 통해 침습 에스테틱 시장에서 경쟁력을 확보하고 있는 만큼 침습·비침습 시장까지 사업영역을 확대하겠다”고 했다.