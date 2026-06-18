‘그린수소 그리드 구축을 위한 업무협약’ 체결 수전해기·수소 저장 장치 등 설비 구축 잉여 태양광 에너지로 수소 생산 그룹 첨단기술 역량을 활용한 CSR 활동 지속

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차그룹이 지속가능한 극지연구 활동을 지원하기 위해 남극과학기지에 청정수소 에너지 순환 모델을 도입한다.

현대차그룹은 여의도 콘래드 호텔에서 현대차그룹 전략기획담당 성 김 사장, 해양수산부 황종우 장관, 극지연구소 신형철 소장 등 주요 관계자가 참석한 가운데 ‘남극과학기지 그린수소 그리드 구축을 위한 업무협약’을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 업무협약은 오는 2028년 남극 세종과학기지의 설립 40주년을 맞아 그동안 디젤 발전에 의존해온 남극 극지 연구시설의 전력 체계를 개선하고 친환경 에너지로 전환해 나가기 위해 추진됐다.

‘그린수소 그리드’는 재생에너지 기반 수소 전력 시스템으로, 태양광 등 재생에너지로부터 얻은 전력으로 물을 전기분해해 수소를 생산·저장한 뒤 연료전지 발전에 활용하여 다시 전력을 생산하는 친환경 에너지 순환 체계다.

현대차그룹은 남극의 디젤 발전 의존도를 낮추고 재생에너지 변동성을 보완하기 위해 일조량이 풍부한 기간에 잉여 태양광 전력으로 수소를 생산하고 저장해 태양광 발전이 제한되는 때에 연료전지로 다시 전력을 생산해 활용하는 남극형 그린수소 그리드를 구축해 나가기로 했다.

이를 위해 현대차그룹은 수소 기술 역량과 노하우를 바탕으로 남극과학기지에 ▷물을 전기분해하는 ‘수전해기’ ▷수소를 압축해 저장하는 ‘수소 저장 장치’ ▷수소를 활용해 전력을 생산하는 ‘연료전지 발전기’ 등 관련 설비를 구축한다.

아울러 남극 기지의 태양광 발전 용량을 확대하기 위해 태양광 발전 설비 확충도 함께 추진한다.

해양수산부와 극지연구소는 현지 관련 설비 구축 및 운영에 협력하고 수소·태양광·디젤 발전을 아우르는 하이브리드 전력 운영 체계를 도입해 친환경 에너지 비중을 단계적으로 확대해 나간다.

현대차그룹과 해양수산부, 극지연구소는 남극 현지에 적합한 수소 설루션을 도입해 재생에너지의 활용도를 높일 뿐만 아니라 남극과학기지의 안정적인 전력 운영과 지속가능한 극지연구 환경 조성에 이바지할 것으로 기대하고 있다.

뿐만 아니라 남극과학기지에 친환경 에너지 자립 기반을 조성함으로써 극한 환경에서도 안정적으로 연구 활동을 이어갈 수 있는 여건을 마련하고 연구시설의 탄소중립 추진에 박차를 가할 것으로 보고 있다.

현대차그룹이 추진하는 남극형 그린수소 그리드는 남극 내에서 친환경 에너지를 생산하고 소비하는 ‘지산지소(地産地消)형’ 청정 에너지 순환 모델이 핵심이다.

그동안 남극과학기지는 고립된 입지 특성상 외부 전력망과 연결되어 있지 않고 열악한 기상 및 물류 여건으로 인해 안정적인 에너지원 수급이 어려워 대량 운송과 장기 저장에 용이한 디젤을 중심으로 전력을 생산해왔다.

현재 극지연구소가 운영 중인 남극 세종과학기지와 장보고과학기지의 디젤 발전 비중은 약 97%로, 대부분의 전력을 화석연료에 의존해 오고 있다.

그동안 두 기지는 친환경 에너지 전환을 목표로 태양광 발전 설비를 구축하고 전력 생산에 일부 활용해 왔으나 악천후, 적설 등 기상 변수가 잦을 뿐만 아니라 여름철 백야 현상과 겨울철 극야 현상 등으로 계절별 일조량 편차가 커 안정적인 에너지 수급에는 어려움을 겪어 왔다.

남극 기지는 이 같은 환경을 극복하고 기후·환경 분야를 주로 연구하는 시설로서 기후변화 대응과 탄소 감축에 속도를 높이기 위해 이번 그린수소 그리드 구축을 시작으로 친환경 에너지 활용을 점진적으로 늘려 나가기로 했다.

현대차그룹은 이번 프로젝트를 통해 국내외에서 축적해 온 수소 기술 역량과 사업 경험을 바탕으로 글로벌 수소 생태계 기반을 확대해 나가게 됐다.

국내의 경우 충북 청주, 경기도 파주 등에서 청정수소 생산 설비를 구축하고 저장·활용까지 연계하는 수소도시 조성 사업을 전개해 오고 있다.

해외에서는 이를 발전시켜 현지 시장 맞춤형 수소 설루션을 설계 및 적용하는 수소 생태계 조성 프로젝트를 인도네시아, 홍콩 등에서 추진하고 있다.

현대차그룹은 이 같은 실증 경험을 바탕으로 극한의 환경인 남극에 최적화된 수소 설루션을 도입함으로써 남극 기지의 탄소중립 추진을 지원할 뿐만 아니라 향후 글로벌 수소 산업 경쟁력과 리더십을 공고히 해 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.

현대차그룹 전략기획담당 성 김 사장은 “남극 그린수소 그리드 조성 CSR 프로젝트는 남극과학기지의 친환경 에너지 전환을 위한 주요 출발점”이라며 “이번 협력은 정부의 탄소중립 추진 정책과 방향을 함께 한다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

이어 “현대차그룹은 수소 전 주기 기술을 기반으로 극한 환경에서도 적용 가능한 에너지 모델을 구현하는 등 다양한 지역으로 확장할 수 있는 지속가능 수소 설루션을 계속해서 만들어 나갈 것”이라며 “앞으로도 그룹의 기술 역량을 활용한 사회공헌 활동을 지속해서 추진해 나가겠다”고 덧붙였다.

한편, 현대차그룹은 이번 남극과학기지 그린수소 그리드 프로젝트를 통해 지난 1988년 첫발을 내디딘 이후 극한 환경인 남극에서의 도전을 이어 가게 됐다.

앞서 현대건설은 1988년 우리나라 최초 남극 기지인 세종과학기지를 건설한 데 이어 2014년 두 번째 남극 기지인 장보고과학기지까지 건립하며 우리나라 극지 연구시설의 터전을 다졌다.

이어 현대차는 지난 2016년 영국의 탐험가 어니스트 섀클턴의 남극 도전 정신을 계승하기 위한 ‘싼타페 남극 횡단 프로젝트’를 진행하며 양산차 최초 남극 횡단이라는 신기록을 세우기도 했다.

이후 현대차는 프로젝트에 사용된 탐험 차량을 포함해 싼타페 총 3대를 장보고과학기지에 연구 활동 목적으로 기증했으며, 기증된 차량은 남극 내륙으로 진출하기 위한 코리안루트 개척 사업 등에 활용됐다.