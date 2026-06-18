[헤럴드경제=장윤우기자] 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 AI 수요 폭증으로 메모리 가격이 4배 뛰었다며 아이폰 가격 인상을 공식화했다.

17일(현지시간) 쿡 CEO는 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰에서 “안타깝게도 가격 인상은 불가피하다”며 “우리에게 전가되는 엄청난 인상분을 최소화하고 소비자를 보호하려 최선을 다했지만 상황이 감당할 수 없는 수준이 됐다”고 밝혔다. 인상 시점·규모·대상 제품은 공개하지 않았다.

애플의 다음 주요 제품 출시는 폴더블 아이폰을 포함한 아이폰18 라인업이 예상되는 9월이다.

가격 인상 배경은 AI 설비투자 급증이다. 구글·마이크로소프트·메타플랫폼·아마존 등 빅테크가 지난해부터 AI 투자를 대폭 늘리면서 D램과 낸드 가격이 모두 4배로 뛰었다. 리서치 업체 테크인사이트는 2027년까지 메모리 가격 상승세가 이어질 것으로 전망했다.

테크인사이트 분석에 따르면 아이폰17 프로 기준 D램(12GB) 원가는 39달러(약 6만원), 낸드(256GB)는 13달러(약 2만원)였으나 아이폰18 프로에서는 각각 145달러(약 22만원), 51달러(약 8만원)로 치솟는다. 부품·제조 원가가 582달러(약 89만원)에서 726달러(약 110만원)로 25% 뛰는 셈이다. 미국 기준 1099달러(약 167만원)에 판매했던 아이폰17 프로와 같은 마진(47%)을 유지하려면 판매가를 1371달러(약 209만원)로 올려야 한다는 계산이다.

쿡 CEO는 “소비자들은 기기를 원하는데 공급은 줄어든 상황에서 메모리 업체들은 엄청난 가격 인상을 전가하고 있다”며 “소비자 제품에 합리적인 메모리 가격과 공급이 돌아오는 것이 핵심”이라고 말했다.

이어 “이것은 100년 만의 홍수다. 어떤 분야에서도 이런 가격 폭등과 공급 부족 사태를 본 적이 없다”고 덧붙였다.

칩플레이션(메모리+인플레이션) 여파는 스마트폰 시장 전반으로 번지고 있다. 올해 출시된 삼성전자 갤럭시 S26 울트라(1TB)는 출고가 254만원대로, 2022년 갤럭시 S22 기본 모델(256GB·99만원대)보다 150만원 넘게 올랐다.

시장조사기관 IDC에 따르면 올해 전 세계 스마트폰 예상 출하량은 10억9000만대로 집계됐다. 이는 전년 대비 13.9% 하락한 수치로, 연간 기준 역대 최대 감소세다.