[헤럴드경제=김해솔 기자] 조정식 국회의장은 18일 비교섭단체 지도부와 만나 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대해 “국정조사를 통한 진상 규명과 선거 관리 개혁안 마련에 협력해 주기를 바란다”고 했다.

조 의장은 이날 오전 국회에서 김준형 조국혁신당 원내대표, 윤종오 진보당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표, 한창민 사회민주당 대표, 용혜인 기본소득당 대표와 만났다.

조 의장은 “오늘 국정조사 계획서가 본회의에서 승인될 예정”이라며 “참정권 침해 사태에 대해 국회가 신속하고 철저하게 진상을 규명하는 것이 국민에 대한 의무와 책무”라고 말했다.

그는 “국회의 7개 정당이 추구하는 가치관은 다르지만 국민 주권, 국익 보호, 민생 안정이라는 정책 목표와 방향은 같다고 생각한다”며 “비교섭단체 역시 국민 선택으로 선출된 의정 주체”라고 했다.

이어 “국회는 다수의 힘만으로 운영되는 것이 아니고 정당의 크기와 관계없이 국민의 다양한 뜻을 국정에 담아내는 것이 중요하다”며 “비교섭단체 논의가 충실히 반영될 때 다양성이 보장되는 국민 주권 국회로 나아갈 수 있다”고 강조했다.