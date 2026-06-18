전국 최초 이동형 해양 미디어파사드 ‘웨일즈카트’ 연계 체류형 관광 완성

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시 남구 장생포 고래문화특구에 가면 모노레일을 타고 터널 속에서 벽면의 입체적인 영상과 음향을 통해 고래가 자유로이 헤엄치는 심해 용궁을 만날 수 있다.

울산 남구는 지난 17일 전국 최초의 ‘이동형 해양 미디어파사드 터널’을 갖춘 복합문화시설인 ‘더 웨이브(The Wave)’ 준공식을 가졌다.

‘더 웨이브’는 ‘고래문화특구 관문에서 시작되는 변화의 파도’라는 뜻을 담았다. 지난해 10월 70억원을 들여 고래박물관 옆 부지에 지상 2층, 연면적 486.48㎡ 규모로 자연 친화적인 일본산 삼나무를 활용한 중목구조 건축물과 첨단 미디어 기술이 결합된 랜드마크형 관광시설을 8개월 만에 완공했다.

전국 최초로 도입된 높이 13.3m, 길이 31m의 ‘이동형 해양 미디어파사드 터널’은 장생포의 정체성을 담은 고해상도 LED 영상과 입체적인 음향 콘텐츠로 바닷속을 실감나게 보여준다. 중목구조 건축물 1층에는 관광객들의 편의를 위한 고래바다여행선 매표소와 사무공간이, 2층과 옥상에는 장생포 앞바다를 한눈에 볼 수 있는 전망대가 들어서 있다.

이번 더 웨이브 준공으로 장생포 고래문화특구는 낮 시간대 관광에서 야간 미디어파사드를 중심으로 한 ‘야간 관광 콘텐츠’까지 확보해 최근 개장한 익스트림 체험시설인 ‘웨일즈카트’와 가족형 숙박시설인 ‘고래잠’과 함께 관광 생태계가 체류형으로 더욱 확장됐다. 볼거리인 ‘더 웨이브’, 즐길 거리인 ‘웨일즈카트’, 머물 거리인 ‘고래잠’이 결합한 ‘원스톱(One-Stop) 체류형 관광 벨트’가 구축됐다.

울산 남구는 이번 ‘더 웨이브’ 개관을 계기로 울산을 넘어 국내 대표 랜드마크 관광도시로 도약해 관광객 확보로 지역 소상공인과 상생하는 경제 선순환 구조를 확립할 계획이다.

서동욱 울산 남구청장은 “더 웨이브는 고래잠, 웨일즈카트 등 기존 관광 인프라와 연계해 장생포 고래문화특구를 대한민국을 넘어 세계적인 글로벌 체험·체류형 관광도시로 가는 계기가 될 것”이라고 말했다.