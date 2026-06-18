[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 송상근 부산항만공사(BPA) 사장은 17일 부산항 북항 자성대 부두 내 하역장비(트랜스퍼크레인) 조립장을 방문해 현장 안전관리 실태를 점검했다. 이번 점검은 하역장비 조립 과정에서 발생할 수 있는 각종 위험요인을 사전에 점검하고 현장의 안전관리 수준 향상을 위해 실시됐다.

이날 송 사장은 현장을 직접 둘러보며 장비 조립 진행 상황과 안전관리 체계를 점검하고 ▷중량물 인양 작업 안전수칙 준수 여부 ▷고소작업 안전조치 이행 현황 ▷위험성평가 운영 현황 ▷개인 보호구 착용 실태 등을 중점적으로 확인했다. 또 현장 안전 관계자들과 함께 장비 조립 공정과 관련하여 예상되는 중점 위험요인과 대응 방안에 대해 협의했다.

자성대 부두 내 조성된 트랜스퍼크레인 조립장은 부산항 신항 자동화부두에 반입될 신규 하역장비의 제작과 조립, 시운전 등을 수행하는 공간으로 대형 중량물 인양 작업과 고소작업이 수반되는 만큼 철저한 안전관리가 요구되는 현장이다.

송 사장은 현장 관계자들에게 “항만 운영과 물류 경쟁력 확보도 중요하지만 무엇보다 우선되어야 할 가치는 근로자의 생명과 안전”이라며 “철저한 사전점검과 예방활동을 통해 단 한 건의 안전사고도 발생하지 않도록 최선을 다해 달라”고 당부했다.