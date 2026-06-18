18일 하도급률 제고 점검회의 “하반기 현장 영업활동 강화”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 관내 중점관리 대상 건설공사 141개 현장을 대상으로 올해 2분기 지역업체 하도급 실적을 분석한 결과, 전체 하도급액 6조7888억원의 35.95%인 2조4402억원을 수주한 것으로 집계됐다.

이는 지난 1분기 지역업체 하도급률 35.62%보다 0.33%포인트 상승한 수치로, 대형건설사 본사 방문과 민관합동 현장 영업활동의 결과에 따른 것으로 풀이됐다.

울산시는 지난 5월 현대건설, 삼성물산, 한화, 우미건설, 아이에스동서, SM삼환기업 등 대형건설사 6개 본사를 방문해 지역업체 하도급 참여 확대를 요청했다.

또 지난 3월부터 최근까지 공공·민간 건설현장 51개소를 대상으로 민관합동 현장 영업에 나서 지역건설산업 활성화 정책을 안내하고 지역업체 활용을 적극 독려했다.

그 결과 공동주택 건설현장을 중심으로 조경, 도장, 석공, 상하수도, 기계설비 분야에서 지역업체 하도급 계약 체결 등 추진 성과가 이어졌다.

전국 건설경기 침체가 지속되는 가운데 울산지역 건설시장은 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다. 동남지방통계청에 따르면 올해 4월 울산지역 건설수주액은 3823억원으로 전년 같은 기간 대비 8.2% 증가했으며, 공공부문 수주는 492.5%나 증가한 것으로 나타났다.

반면 공동주택 건설현장에서는 대형건설사의 기존 협력업체 선호와 지역업체 정보 부족 등으로 지역업체 참여에 한계가 있는 것으로 분석됐다. 토공과 철근콘크리트 분야에서는 대형건설사가 요구하는 시공실적과 기술력을 갖춘 지역업체가 부족해 참여율이 상대적으로 낮다.

울산시는 18일 시청 본관 7층 상황실에서 서남교 행정부시장과 울산도시공사 발주부서장, 구·군 건설 관련 국장 등이 참석한 가운데 ‘2026년 2분기 하도급률 제고 점검회의’를 열고 7월 대형건설사 추가 본사 방문 등을 통해 상생협력 기반을 확대해나가기로 했다.