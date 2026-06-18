- 설명회·교류회·홍보콘텐츠·교육으로 정책-현장 간극 해소

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국가과학기술인력개발원(KIRD)은 연구과제중심제도(PBS)의 단계적 폐지에 따라 새롭게 도입된 전략연구사업의 원활한 수행을 위한 각종 지원 프로그램을 마련하고 본격 추진한다고 18일 밝혔다.

‘전략연구사업’은 국가과학기술연구회(NST) 주도로 올해 5000억원을 투입 현재 출연연 77개, 직할연 23개 사업이 운영 중이며 사업 규모는 매년 확대될 예정이다.

전략연구사업 수행을 위한 준비 시간과 정보 부족으로 연구현장은 혼란스러운 상황이며 이를 보완하기 위한 지원책 마련 필수적이다.

연구직의 경우 기존 PBS 체제와는 다른 임무중심‧대형‧중장기 연구과제 기획 및 수행을 위한 문화 조성 필요하다.

행정직은 직할연의 경우 통합관리기관(NST 역할) 부재로 운영·관리가 어려워교육, 교류회 등 다양한 지원 방안 요구된다.

KIRD는 신규 정책과 연구현장의 간극을 줄이고 성공적 현장 안착을 위한 ▷제도 설명회 ▷연구자 및 연구관리자 교류회 ▷홍보콘텐츠 제작 ▷역량강화 교육과정 등을 기획하여 운영한다.

‘전략연구사업 설명회’는 연구현장의 이해도를 높이고 정책 방향을 공유하기 위해 실시하며 올해는 직할(연), 대학, 산업계 소속 과학기술인을 대상으로 처음 시행한다. 설명회는 제도 취지, 사업기획 및 수행 주안점, 질의응답 등으로 구성할 예정이며 올 하반기 개최 예정이다.

‘교류회’는 전략연구사업을 수행하는 공동연구기관 소속 연구자 간 상호이해와 협력을 위한 ‘연구자 교류회’와 사업관리 노하우 및 애로사항을 공유할 수 있는 ‘연구관리자 교류회’와 2가지로 구분하여 운영한다. ‘연구자 교류회’는 전략연구사업을 수행 중인 사업단 단위로 연중 수요 접수 중이며 최종 선정 시 기획‧운영 업무와 제반 비용을 KIRD에서 모두 지원한다. ‘연구관리자 교류회’는 개별 모집 형태로 하반기 시행 예정이다.

‘역량강화 교육과정’은 전략연구사업의 성공적 수행을 위한 개방‧융합형 R&D 인재양성을 목표로 교육과 현장 과제의 유기적 병행과 단계적 교육을 지원하고자 한다. 올해는 ‘(가칭)전략연구사업 연구계획서 작성 워크숍’을 신규 기획할 계획이다.

배태민 KIRD 원장은 “전략연구사업은 산‧학‧연 등 타 연구기관과의 협력 연구 수행 체계로 연구자 간 협력과 지식 공유 기반 마련 필요하다”며 “KIRD는 전략연구사업의 원활한 수행을 위한 다양한 지원방안을 마련, 정부의 R&D혁신 정책이 과학기술 현장에서 성공적으로 구현될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.