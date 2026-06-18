한정판 ‘GOAL든 세트’ 및 칵테일 출시 대표팀이 득점하면 맥주 1잔 제공도 추첨 통해 호텔 숙박권 및 포인트 증정

[헤럴드경제=김명상 기자] 인스파이어 엔터테인먼트 리조트(이하 인스파이어)가 스포츠의 열기를 함께 나누는 ‘2026 글로벌 축구 이벤트’를 실시한다.

이번 이벤트는 리조트 내 식음, 숙박, 레저 공간 곳곳에서 고객들이 축구 경기 시즌의 분위기를 느낄 수 있도록 기획했다. 미국 스타일의 스포츠 펍 ‘MJ23 스포츠 바 앤 그릴’을 중심으로 경기 관람, 시즌 한정 메뉴 출시, 참여형 게임, 경품 이벤트 등 다양한 프로그램을 마련해 고객 체류 경험을 강화할 예정이다.

‘MJ23 스포츠 바 앤 그릴’에서는 경기를 보며 즐기기 좋은 시즌 한정 메뉴를 선보인다. 스페셜 버거, 치즈 미트볼 파스타, 치킨 플래터로 구성한 ‘GOAL든 세트’ 메뉴와 스페셜 칵테일 2종을 마련했다. 한정 세트 메뉴를 주문하는 고객을 대상으로 타이머를 정확히 7.77초에 맞추면 인스파이어 뷔페 레스토랑 ‘셰프스 키친’ 식사권을 제공하는 게임 이벤트도 진행한다. 지정 해시태그와 함께 인스타그램에 인증샷을 업로드하면 참여 고객 모두에게 음료 1잔을 제공한다.

대한민국 대표팀의 경기가 열리는 오는 19일, 25일과 이벤트 기간 내 토요일, 일요일에는 추가 혜택을 제공한다. 오후 1시부터 오후 3시까지 MJ23 이용 고객에게 테이블당 ‘100% 당첨 스크래치 카드’ 1매를 주며, 당일 테이블 100% 무료 이용권, 50% 할인 이용권, 로컬 맥주 또는 캔음료 교환권 등을 증정한다. 대한민국 경기 중 대표팀이 득점할 경우와 모든 경기 생중계일 첫 골 발생 시, 현장에 있는 모든 고객에게 로컬 맥주 1잔 또는 캔음료 1개를 즉석에서 선물한다.

행사 기간 동안 인스파이어 투숙객을 위한 공간별 경품 행사도 진행한다. 주말 오후 2시부터 오후 4시까지는 당일 투숙객을 대상으로 포레스트 라운지에서 ‘행운을 잡아라!’ 이벤트를 열고 각종 경품, 레이트 체크아웃 혜택 등을 캡슐 뽑기로 준다. 실내 워터파크 스플래시 베이에서는 카바나 이용 고객에게 치킨 세트 이용권(팀당 1매)을 증정한다. 인스파이어 멤버십 고객을 대상으로 대표팀의 승리를 기원하는 응원 메시지를 남기면 추첨을 통해 호텔 숙박권, F&B 바우처, 멤버십 포인트 등을 지급하는 이벤트도 운영한다.

인스파이어 관계자는 “많은 이들이 기대해 온 글로벌 스포츠 축제 기간 동안 경기 관람의 즐거움은 물론, 미식과 숙박 혜택까지 아우르는 인스파이어만의 ‘플레이케이션’ 경험을 제공하고자 이번 행사를 기획했다”며 “이른 여름 리조트를 찾는 방문객들이 곳곳에서 스포츠 시즌의 열기를 느끼고 다채로운 즐길 거리를 만나보시길 바란다”고 전했다.