최고위 회의서 또 회동 공개 제안 “재선거 문제, 소청과 재판에만 맡겨선 안 돼” “특검 후 문제 발견은 늦어 ‘특별법’ 도입해야”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 18일 정청래 더불어민주당 대표를 향해 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 선관위 개혁 문제를 논의하기 위한 회동을 공개 제안했다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “정청래 대표에게 다시 한번 촉구한다”며 “어떤 형식, 어떤 의제라도 좋다. 만나서 논의하자”고 말했다.

그는 “국민의힘은 이번 참정권 박탈 사태의 진상을 철저하게 규명하고 국민이 믿을 수 있는 선거 제도를 만드는 데 모든 힘을 쏟겠다”고 밝혔다.

이날 장 대표는 선거관리위원회를 향한 공세를 이어갔다. 그는 투표용지 부족 사태와 관련 “국민의힘 추천 특별검사에게 진상규명과 책임자 처벌을 맡겨야만 국민이 납득할 수 있는 결과를 내놓을 수 있다”고 주장했다.

또 재선거 문제에 대해서는 “소청과 재판에만 맡겨서는 안 된다”며 “국정조사와 특검을 통해 문제가 발견된 이후에는 늦을 수 있는 만큼 특별법을 도입해 정치적으로 해결해야 한다”고 말했다.

아울러 “선관위 개혁과 선거제도 개혁도 시급한 과제”라며 “국민이 선거를 믿지 못하면 민주주의는 존립할 수 없다”고 강조했다.