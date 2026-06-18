[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 군위군은 지역내 8개 읍·면 농촌공간계획 주민협의체 등 60여명이 참석한 가운데 ‘농촌발전포럼’을 개최했다.

포럼은 지난 17일에는 군위군 지역활력센터에서 4개 읍·면(군위·소보·효령·부계) 주민을 대상으로, 18일에는 의흥면 주민공동센터에서 그 외 4개 읍·면(우보·의흥·산성·삼국유사) 주민을 대상으로 각각 실시됐다.

이번 포럼은 향후 10년간 추진될 ‘군위군 농촌공간계획’ 수립에 앞서 정책의 실효성을 높이고 주민 중심의 상향식 발전 방향을 도출하기 위해 마련됐다.

‘농촌공간계획’이란 농촌의 난개발과 지역소멸 위기에 대응하여 일터·삶터·쉼터로서의 농촌다움을 회복하고 농촌 공간의 균형발전을 위한 중장기 법정 계획이다.

주민들은 우리 지역이 가진 문제점과 숨은 잠재력을 공유하고 직접 마을 지도 위에 지역 자원 현황을 그려보며 지역별 발전 방향과 실천과제를 제시했다.

김진열 대구 군위군수는 “포럼에서 도출된 세부 과제와 발전 방향을 군위군 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획에 적극적으로 반영해 살고 싶고 활력 넘치는 군위군을 만들겠다”고 말했다.