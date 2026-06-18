“당 지지도도 ‘내란당’에 뒤져…책임 누가 져야 하나”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 5선 박지원 더불어민주당 의원은 18일 정청래 대표 사퇴 주장과 관련해 “대통령이 잘못해도 (책임은) 당대표가 져야 한다”며 “대통령이 잘했는데 당이 잘못하고 있다면 당연히 물러가는 것이 원칙 아니냐, 그런 얘기를 한 것”이라고 했다.

박 의원은 “당 지지도도 내란당, 국민의힘한테 뒤지지 않나. 여기에 대한 책임은 누가 져야 하나”라며 이같이 말했다.

그러면서 박 의원은 “대통령 중심제에서 대통령한테 (책임을) 질 수가 없는 것”이라고 주장했다.

아울러 “나 같으면 (당대표) 연임을 하지 않는 게 좋다, 그래야 정 대표의 미래가 있다, 이렇게 생각했는데 지금 상황은 정 대표는 죽어도 (전당대회에) 나갈 것 같다”며 “정 대표가 나오면 국민과 당원이 심판하면 되는 것”이라고 말했다.

박 의원은 “이 나이에 제 군번이 친명, 친청 따질 나이가 아니지 않나. 저는 당이 진짜 이재명 대통령을 중심으로 뭉쳐 대통령이 성공해야, 현 정권이 성공해야 총선도 승리하고 정권이 재창출된다(고 본다)”고 했다.

이어 “우리 이재명 정부의 최대의 개혁, 최대의 혁신은 정권 재창출이다, 저는 그것을 늘 주장한다”며 “김대중 대통령을 5년간 모시면서도 그렇게 했기 때문에 김대중 대통령만이 성공했고 정권을 재창출해 노무현 정권이 탄생했지 않느냐, 저는 그걸 얘기하는 것”이라고 강조했다.