[헤럴드경제=민성기 기자] 이영표 KBS 해설위원이 멕시코전 키플레이어로 손흥민(토트넘)을 꼽았다.

이영표 위원은 18일(한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 치바스 바예 베르데 훈련장을을 찾아와 축구대표팀의 멕시코전 최종 훈련을 지켜봤다.

연합뉴스에 따르면 이 위원은 취재진과 만나 “체코전에서 한국의 슈팅 기회 40%가 손흥민에게서 나왔다”며 “경기 자료를 보면 손흥민의 순간 최고 속도가 시속 35㎞였는데, 이번 월드컵 전체 참가 선수 중 5위였다. 1∼4위는 모두 20대 초반이었고 손흥민만 30대였다”고 설명했다.

그러면서 “(손흥민은) 피지컬적으로나 경험적으로나 여전히 대표팀에서 가장 위협적인 존재”라며 “멕시코전에서도 결정적인 기회를 두세 번 가질 수 있다. 득점 가능성이 높은 선수 중 하나”라고 말했다.

경기 전체 흐름과 관련해서는 ‘후반전’에 승부가 갈릴 거라 내다봤다.

이영표는 “양 팀이 상당히 조심스럽게 경기할 것”이라며 “한국은 섣불리 많은 숫자를 공격에 동원하지 않을 것 같고, 멕시코도 전반 초반부터 무리한 공격을 하다 뒷공간을 내주는 상황을 경계할 것”이라고 짚었다.

이어 “전반전 내내 아주 조심스러운 경기가 될 가능성이 높다”면서 “교체와 전술적 변화가 이루어지는 후반전에 어느 팀이 조금 더 정교하게 움직이고, 수비 조직과 개인 수비에서 실수를 덜 하느냐가 관건”이라고 분석했다.