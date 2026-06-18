수속·급유·정비 등 지상 업무 한 곳에서 관리 실시간 정보 공유로 정시성·안전성 제고

[헤럴드경제=권제인 기자] 이스타항공이 항공기 정시성과 안전 운항 강화를 위해 지상 업무 전 과정을 통합 관리하는 ‘지상 운영 통합 플랫폼’을 구축했다고 18일 밝혔다.

지상 운영 통합 플랫폼은 항공기가 주기장에 도착한 뒤 다시 출발하기까지 수행되는 수속 업무, 승객 탑승 관리, 수하물 처리, 기내 청소, 급유, 정비 등 공항 내 지상 업무를 하나의 시스템에서 통합 관리하는 플랫폼이다. 또한, 업무 관계자 간 실시간 정보 공유 기능도 지원한다.

기존 시스템은 모바일 환경을 지원하지 않아 주기장과 기내 등 현장에서 활용에 제약이 있었고, 실시간 채팅 기능이 없어 정보 공유 과정에서 개인 메신저나 유선 통화에 의존해야 하는 한계가 있었다.

이스타항공은 모바일 환경과 실시간 채팅 기능을 지원하는 신규 플랫폼을 도입해 직원들이 시간과 장소에 관계없이 운항 관련 정보를 실시간으로 공유할 수 있도록 했다. 이를 통해 업무 누락과 의사소통 지연을 줄이고 항공기 출발 준비 상황을 보다 신속하고 정확하게 관리할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

공항 서비스 직원과 정비사, 운항관리사, 지상조업 담당자 등은 해당 플랫폼을 통해 국내뿐 아니라 해외 공항 직원들과도 급유·정비·청소·탑승 진행 상황, 항공기 출·도착 정보, 공항별 기상 상황, 운항 특이사항 등을 실시간으로 확인하고 소통할 수 있다.

이스타항공은 이번 플랫폼 도입으로 업무 효율성을 높이고 항공기 출발 준비 과정을 체계적으로 관리해 정시성을 향상시킨다는 계획이다. 운항 관련 정보 공유 체계를 강화해 안전 운항 기반도 높일 것으로 기대하고 있다.

이스타항공 관계자는 “이번 시스템 도입은 고객에게 보다 쉽고 편리한 여행 경험을 제공하기 위한 ‘이지 플라이트의 일환”이라며 “고객들에게 더욱 안전하고 정시성이 높은 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.