유통∙리테일부터 호텔∙서비스 과정 개설…실무 중심 교육

[헤럴드경제=정찬수 기자] 롯데가 정부 주도 인재 양성 사업 ‘K-뉴딜 아카데미’에 참여해 유통과 호텔·서비스 분야의 청년 인재를 양성한다고 18일 밝혔다.

롯데는 구직 청년 대상 실무 중심 교육 프로그램인 ‘리프트(LIFT, Lifetime Inspiration For Tomorrow)’를 개설한다. 유통·리테일 과정과 호텔·서비스 과정 등 두 과정을 운영한다.

참가 신청은 오는 22일부터 내달 26일까지다. 미취업 청년이면 누구나 신청할 수 있다. 모집 규모는 총 270명이다. 교육은 서울과 부산에서 8월부터 11월까지 진행한다.

교육 프로그램은 직무 기초 이해·실무 중심의 직무 역량 강화·커리어 설계 및 취업 컨설팅으로 구성된다. 롯데백화점·롯데마트·슈퍼·롯데면세점·코리아세븐 등이 유통·리테일 과정을 맡는다. 롯데호텔·롯데GRS·롯데JTB 등은 호텔·서비스 과정을 운영한다.

프로그램을 우수한 성적으로 수료한 취업 준비생에게는 관련 계열사 및 직무 지원 시 우대 혜택을 제공한다. 롯데 관계자는 “실무 중심의 교육과 취업 컨설팅으로 청년들의 꿈을 지원하겠다”고 말했다.