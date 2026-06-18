인도네시아 팜 기업 새 사명 ‘PT.PAR’ 공개 인니 팜 사업 3개 법인 체제 완성 15만4000ha 팜 농장 확보…서울 면적 2.5배 올해 팜 사업 영업익 2배 이상 성장

[헤럴드경제=박혜원 기자] 포스코인터내셔널이 인도네시아 팜 기업 삼푸르나 아그로(Sampoerna Agro) 인수 작업을 마무리하고, 새 사명 ‘PT.PAR’를 공개했다. 이로써 총 15만4000ha(헥타르) 규모의 팜 농장을 확보하게 된 포스코인터내셔널은 올해 팜 사업 영업이익을 2배 이상 성장시킬 계획이다.

포스코인터내셔널은 지난 17일(현지시간) 인도네시아 자카르타 래플스 호탤에서 지난해 인수한 삼푸르나 아그로의 인수 후 통합(PMI) 작업을 마무리하고 신규 기업 아이덴티티(CI)를 선포한다고 밝혔다. 이날 행사에는 윤순구 주인도네시아 대사와 에디 마르토노(Eddy Martono) 인도네시아 팜오일협회 회장 등 사업 주요 관계자들이 참석했다.

PT.PAR는 포스코인터내셔널 팜 사업의 핵심 생산 거점이자 종자 사업 역량의 중심축 역할을 담당하게 된다. 포스코인터내셔널 관계자는 “종자 개발부터 농장 운영, 정제사업까지 이어지는 팜 사업 밸류체인을 구축했음을 선언하는 의미”라고 설명했다.

포스코인터내셔널은 지난해 1조3000억원을 들여 삼푸르나 아그로를 인수하고, 12만8000ha규모의 팜 농장을 확보했다. 이와 함께 인도네시아 시장 점유율 2위 수준의 종자 전문 자회사와 연구개발(R&D) 역량을 확보했다.

PT.PAR 출범으로 포스코인터내셔널은 인도네시아 팜 사업 3개 법인 체제를 완성했다. 파푸아 지역 팜 농장을 운영하는 PT.BIA(2만6000ha), 수마트라·칼리만탄 지역에서 농장과 종자 사업을 영위하는 PT.PAR(12만8000ha), GS칼텍스와 공동 설립한 팜유 정제법인 PT.ARC(연간 50만톤 규모)이다. 팜 농장 총 면적은 15만4000ha로, 서울시 면적의 약 2.5배에 달한다.

포스코인터내셔널은 이같은 밸류체인을 기반으로 단순 농장 운영을 넘어 식량·바이오 소재 원료 전반을 아우르는 글로벌 식량·소재 플랫폼으로 도약한다는 계획이다.

한편 이날 공개된 PT.PAR의 신규 CI는 팜나무를 형상화한 심볼과 유기적으로 연결된 곡선을 통해 종자 개발부터 농장 운영, 팜유 생산까지 이어지는 사업 밸류체인의 연결성을 시각화함으로써 지속 가능한 성장 비전을 담았다.

포스코인터내셔널 관계자는 “PT.PAR의 출범과 이번 CI 선포는 팜 사업의 생산 기반 확대와 종자 사업 역량 강화를 통해 식량사업의 새로운 성장단계 진입을 알리는 이정표”라며 “팜 사업 경쟁력을 지속 강화해 글로벌 식량·소재 플랫폼으로서의 입지를 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.