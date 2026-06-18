[헤럴드경제=이명수 기자] 이진숙 국민의힘 의원이 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태와 선거 관리 논란에 대해 재선거 필요성을 주장했다.

이 의원은 17일 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스 명당’과의 인터뷰에서 장 대표가 “투표지 부족 문제가 발생한 광역단체 전부, 선거인 명부가 없어진 충북에 대해 선거 소청하겠다”며 서울·경기·인천·부산·울산·광주전남·충북 등 7곳의 전면 재선거 필요성을 언급한 것에 대해 진행자가 “장동혁 대표 주장에 동의하냐”고 묻자 피자로 예를 들어 대답했다.

이 의원은 “피자를 8쪽, 6쪽으로 나눠주는데 한쪽에서 벌레가 나왔다. 피자집 주인이 벌레 나온 한 조각만 교체해준다고 한다면 어떻게 하느냐”며 “그 한쪽뿐 아니라 기본적으로 둥그런 전체 피자 모두에 문제가 있는 거라고 생각하고, 그 피자 가게가 그날 구워낸 피자 모두 문제가 있는 걸로 생각할 수 있다”고 말했다.