LA·런던·뮌헨서 영화 제작 전문가 참여 2024년부터 3년째 진행 색 표현력·화질 완성도 호평

[헤럴드경제=이정완 기자] LG전자가 미국과 유럽에서 영화 제작 전문가를 대상으로 LG 올레드 TV 로드쇼를 개최했다고 18일 밝혔다. 로드쇼를 통해 영상 전문가로부터 TV 시청 경험에 대한 실질적인 피드백을 확보했다는 평이다.

LG전자는 이달 영국 런던과 독일 뮌헨에서 ‘LG 올레드 할리우드 로드쇼’를 잇따라 개최했다. 지난달에는 미국 로스앤젤레스에서 동일한 행사를 진행했다.

LG전자는 2024년부터 할리우드를 비롯한 미국과 유럽의 영상 제작 전문가들에게 LG 올레드 TV 신제품의 주요 특징을 소개해왔다. 실제 제작자 관점에서 TV 화질과 시청경험에 대한 의견을 청취하고자 해마다 행사를 진행하고 있다.

미국 로스앤젤레스 할리우드에 위치한 글로벌 영화 제작사 ‘픽처숍’에서 진행된 로드쇼에는 HBO 드라마 ‘더 피트’의 촬영감독 요안나 코엘료와 영화 ‘그래비티’, ‘레버넌트’, ‘스타워즈’ 시리즈 등에 참여한 컬러 사이언티스트 조슈아 파인스 등 할리우드 영상 전문가이 참석했다.

유럽에서는 영국 런던에 위치한 스트랜드 팰리스 호텔과 세계적인 영화장비 기업 ‘아리’의 독일 뮌헨 스튜디오에서 행사를 진행했다. 디즈니+, 애플TV+ 등 주요 OTT 플랫폼 콘텐츠의 영상 색상 작업을 담당하는 컬러리스트들과 영상 전문가들이 참석했다.

LG 올레드 할리우드 로드쇼에 참여한 요안나 코엘료 촬영감독은 “촬영할 때마다 시청자가 어떤 환경에서 작품을 보게 될지 항상 고려한다”며 “LG 올레드 TV는 밝은 환경에서도 블랙과 명암을 정확하게 표현하고 화면 반사를 효과적으로 줄여 콘텐츠 제작자가 의도한 색감과 깊이감을 그대로 전달해 시청 몰입감을 극대화한다”고 말했다.

조슈아 파인스 컬러 사이언티스트는 “LG 올레드는 스튜디오에서 쓰는 레퍼런스 모니터에 준하는 뛰어난 색 표현력을 보여줬다”라며 “밴딩이나 노이즈 없이 섬세한 디테일까지 자연스럽게 표현해 콘텐츠 제작 환경에서 중요하게 여기는 화질 완성도를 인상적으로 구현했다”고 평가했다.

올해 LG 올레드 할리우드 로드쇼에서는 뛰어난 밝기와 컬러를 구현하는 ‘3세대 알파 11 AI 프로세서’와 밝은 환경에서도 화질 손실 없이 빛 반사를 줄여주는 ‘리플렉션 프리 프리미엄’의 결합으로 높은 화질을 구현한 2026년형 LG 올레드 에보 AI(모델명 G6)를 중심으로 진행됐다.

시중의 RGB LED 기반 LCD TV 및 타사 OLED TV와 비교 시연을 통해 정확한 컬러와 블랙을 표현하는 것은 물론 빛 반사 억제 성능 HDR 및 계조 표현력 등 LG 올레드만의 강점을 강조했다.

백선필 LG전자 디스플레이CX담당은 “화질의 미세한 차이까지 엄격하게 평가하는 콘텐츠 제작 전문가들과의 지속적인 소통과 협업을 통해 LG 올레드 TV의 화질 경쟁력을 지속 발전시켜 나갈 것”이라고 말했다.