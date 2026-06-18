생산·물류 효율성 제고 적시 공급 체계 구축

[헤럴드경제=서재근 기자] 넥센타이어가 체코 자테츠 소재 유럽공장 내 완제품 자동화 창고를 증설했다고 18일 밝혔다.

이번 창고 증설은 유럽공장의 생산량 증가에 맞춰 물류 경쟁력을 높이고, 유럽 지역 고객들에게 보다 안정적이고 신속한 공급 체계를 구축하기 위한 전략적 투자의 일환이라는 게 회사 측의 설명이다.

신규 창고는 연면적 7104㎡, 높이 51m 규모의 자동화 물류시설로 구축됐으며, 이번 증설을 통해 타이어 보관 능력도 기존 약 53만 개에서 약 83만 개로 약 57% 늘어났다.

넥센타이어 완제품 창고에는 완전 자동화된 입·출고 시스템과 RFID(Radio Frequency Identification) 기반 제품 추적 시스템 등 첨단 물류 기술이 적용됐다. 이를 통해 생산부터 보관, 출하까지 전 과정을 효율적으로 관리할 수 있으며, 물류 운영의 정확성과 생산성을 한층 높이고 있다.

넥센타이어는 이번 창고 증설을 통해 유럽 시장의 계절별 수요 변동에 보다 유연하게 대응하고 생산라인 가동 안정성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

특히, 최근 유럽 내 통상 환경 변화와 공급망 안정성에 대한 중요성이 높아지는 가운데, 넥센타이어는 유럽공장을 중심으로 생산과 물류 역량을 고도화해 공급 안정성 및 현지 시장 대응력을 높이고 있다. 이를 통해 유럽 시장 내 성장세를 이어간다는 구상이다.

넥센타이어는 지난 2019년 유럽공장 1단계 가동을 시작한 이후 현지 생산 역량을 지속적으로 확대해 왔다. 2024년 2공장 증설한 이후 연간 약 1000만 개 규모의 생산능력을 확보했다. 여기에 증가하는 생산 물량과 유럽 내 수요에 대응하기 위해 2024년 10월 완제품 창고 증설을 추진했다.

넥센타이어 관계자는 “이번 자동화 창고 증설은 단순한 보관시설 확대를 넘어 생산과 물류를 통합한 공급 경쟁력을 강화하기 위한 투자”라며 “유럽공장을 중심으로 생산·물류 체계를 지속 고도화해 현지 고객에게 더욱 안정적인 서비스를 제공하고, 유럽 시장에서의 성장을 가속화해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 넥센타이어는 포르쉐, 메르세데스-벤츠, BMW, 아우디 등 유럽 프리미엄 브랜드를 포함한 글로벌 주요 완성차 제조사에 신차용 타이어를 공급하며 시장 영향력을 넓혀가고 있다.

아울러 2019년 체코 자테츠 공장 가동을 시작한 넥센타이어는 2024년 2차 증설을 마치고, 현재 연간 1100만개 생산 능력을 확보했다. 넥센타이어는 넥센타이어는 체코 공장 가동률을 최대 수준까지 끌어올려 유럽 시장 공략에 적극 나설 계획이다.