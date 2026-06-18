19일 멕시코· 25일 남아공전 생중계

[헤럴드경제=김진 기자] 신세계백화점은 본점 신세계스퀘어에서 대한민국 축구 국가대표팀의 경기를 생중계하고 응원전을 연다고 18일 밝혔다.

멕시코전(19일)과 남아공전(25일)은 신세계스퀘어의 초대형 스크린을 통해 생중계된다. 신세계스퀘어는 신세계백화점 외벽에 조성된 1300㎡ 규모의 초대형 미디어 파사드다. 관람객의 응원 공간과 참여형 이벤트도 마련한다.

이번 중계는 신세계스퀘어가 K-콘텐츠 명소를 넘어 전 세계인이 즐기는 글로벌 이벤트의 무대로 확장된다는 의미를 갖는다. 특히 명동 상권에 있는 만큼 국내 고객은 물론, 외국인 관광객들도 응원에 참여할 것으로 보인다.

고객 참여 이벤트도 선보인다. 신세계백화점 앱에서 진행하는 행사에 참여하면 경기 종료 후 사용할 수 있는 F&B 5000원 할인 쿠폰이 제공된다. 룰렛 이벤트를 통해 아디다스 프리미엄 매치볼과 디저트 이용권, 패션 장르 5만원 할인권, 코스메틱 장르 1만5000원 할인권 등 경품도 증정한다.

이성환 신세계백화점 영업전략담당 상무는 “앞으로도 스포츠와 문화·예술·엔터테인먼트를 아우르는 차별화된 콘텐츠 영역을 확대해 글로벌 문화·관광 명소 역할을 이어갈 것”이라고 말했다.