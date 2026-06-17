韓 클로드 사용량 세계 상위권…공략 본격 전담 조직 구축·한국어 품질 개선 등 확장 네이버·넥슨·LG CNS 주요 기업 도입 확산 NAIRL 협력으로 학계·공공 분야 접점 확대

[헤럴드경제=차민주 기자] “한국은 앤트로픽보다 먼저 준비된 인공지능(AI) 시장입니다.” (최기영 앤트로픽 한국 대표)

AI 모델 ‘클로드’ 개발사 앤트로픽이 서울 사무소를 열고 본격적으로 한국 시장을 공략한다. 네이버·넥슨·LG CNS 등 국내 주요 기업뿐만 아니라 스타트업·AI 연구기관까지 한국 AI 생태계 전반에서 협력을 대폭 확대한다.

17일 최기영 앤트로픽 한국 대표는 서울 영등포구 콘래드 호텔에서 열린 앤트로픽 서울 사무소 공식 개소 기자 간담회에 참석해 “한국은 개발자 생태계·메모리·하드웨어 혁신까지 풀스택 역량을 갖춘 나라로, 한국 기업과 연구 기관이 빠르게 변화하는 AI 생태계에서 뒤처지지 않도록 장기적으로 협력하겠다”고 말하며 이 같이 밝혔다. 이날 현장에는 크리스 차우리 앤트로픽 인터내셔널 총괄도 자리했다.

우선 앤트로픽은 한국 시장에 주목하는 까닭으로 ‘AI 안정성’을 꼽았다. 정부 주도로 안정성을 검토하며 AI 산업을 성장시키는 지점이 자사 전략과 유사하단 평가다. 차우리 총괄은 “앤트로픽의 정체성은 AI 안전연구기업으로, 인류에게 안전한 AI 전환 제공하는 것이 목표”라며 “한국의 AI 기본법 역시 위험을 고려한 혁신을 장려한단 점에서 앤트로픽과 비슷한 관점을 지니고 있다”고 평가했다.

또 다른 이유로는 한국의 높은 클로드 활용도가 언급됐다. 앤트로픽에 따르면 한국의 인구 대비 클로드 사용률은 글로벌 평균의 3.5배다. 전 세계 116개국 중 1인당 사용량 기준으로는 12위권이다. 최 대표는 “한국은 클로드 사용량 기준으로 전 세계 상위권 국가군에 속한다”며 “특히 기술 업무와 창의 업무 비중이 높다는 점은 실질적인 업무에 깊게 활용되고 있다는 의미”라고 설명했다.

앤트로픽은 이 같은 국내 AI 성장세에 힘 입어 서울 사무소를 개소하고, 한국 사업을 본격적으로 확장한단 방침이다. 최 대표는 구체적인 사업 전략으로 ▷전담 조직 구축 ▷한국어 서비스 품질 개선 ▷한국 데이터 주권 및 규제 환경 대응을 꼽았다.

그는 “기술 엔지니어링, AI 정책, 운영을 아우르는 전담 조직을 꾸려 국내 기업의 AI 도입 프로젝트를 지원하고, 클로드 엔터프라이즈의 한국어 서비스 품질을 개선하기 위해 엔지니어링, 리서치팀과 협력할 것”이라며 “데이터 주권을 보호하고 규제에 대응하기 위해 한국의 요건에 맞춰 충족할 수 있는 서비스를 제공할 예정으로, 한국에 대한 인프라와 데이터 레지던스 옵션도 검토하고 있다”고 했다.

이어 앤트로픽은 개발자 생태계를 중심으로 한국 산업 전반에 클로드 도입이 확산되고 있다고 강조했다. 확산 사례로는 ▷네이버 ▷넥슨 ▷LG CNS ▷한화솔루션 등이 소개됐다.

최 대표는 “네이버는 최근 전체 엔지니어링 조직에 AI 코딩 에이전트인 클로드 코드를 전면 도입해 생산성을 높이고 있는데, 이는 아시아 최대 규모의 엔터프라이즈 도입 사례”라며 “넥슨도 마찬가지로 엔지니어링 조직에서 전세계 수백만명이 즐기는 라이브 서비스 게임의 코드 작성, 검토 및 배포 업무를 진행 중이다”라고 했다.

이어 “LG CNS도 수천명의 임직원을 대상으로 클로드를 교육할 뿐만 아니라 LG그룹 전반으로 도입 확대를 준비 중”이라며 “한화솔루션은 규제 산업이기 때문에 AWS 베드록을 통해 규제를 지키면서 한국뿐만 아니라 전 세계에 있는 임직원에게 클로드를 제공하고 있다”고 설명했다.

앤트로픽은 민간 기업을 넘어 학계·공공 분야와도 접점을 확대한단 방침이다. 카이스트(KAIST), 고려대학교, 연세대학교, 포스텍 등이 참여하는 연구 컨소시엄인 국가AI연구거점(NAIRL)과 협력을 맺은 것이 대표적인 사례다. 앤트로픽은 해당 컨소시엄에 속한 최대 60명의 연구자에게 무료 클로드 계정을 제공할 예정이다.

아울러 비영리 부문에서는 글로벌 아동 권리 전문 비정부기구(NGO) 굿네이버스와 협력한다. 굿네이버스는 프로그램 결과 분석, 사회복지 법령 및 내부 지침 검토, 행정 업무 효율화 등을 위해 클로드를 도입할 예정이다.

개발자 생태계와의 접점도 넓힌다. 현재 앤트로픽은 국내에서 ‘클로드 포 스타트업’을 운영 중이다. 지난해 9월 시작한 개발자 커뮤니티 행사 ‘클로드 밋업’에는 매회 100명 이상의 한국 개발자가 참여하고 있다. 또 전날에는 베이스벤처스와 ‘클로드 빌드 데이’를 열어 국내 스타트업 창업자와 개발자 100여명이 클로드를 활용해 제품 아이디어를 구현한 바 있다. 아울러 18일에는 레플릿, 한국투자파트너스, 한국투자액셀러레이터와 함께 ‘푸시 투 프로드 서울’ 해커톤도 공동 개최한다.