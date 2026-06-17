[헤럴드경제=최원혁 기자] 성균관대 온라인 커뮤니티에 ‘흉기 난동’ 예고하는 글을 올린 대학생이 경찰에 자수했다.

17일 연합뉴스에 따르면 서울 혜화경찰서는 성균관대 재학생인 20대 남성 A씨가 자수했다고 밝혔다.

A씨는 이날 오전 1시35분께 온라인 커뮤니티 ‘에브리타임’에 “내일 12시에 운동장으로 집합하라. 칼부림을 벌이겠다”는 취지의 게시글을 작성한 혐의를 받는다. 이 글에는 호남 지역 출신 학생들이 언급됐다.

경찰은 이날 오전 해당 게시글을 발견한 시민의 신고를 받고 수사에 착수해 작성자를 추적하는 한편, 성균관대의 서울 및 수원 캠퍼스에 각각 경력을 배치해 만일의 사태에 대비했다.

이후 A씨가 경찰에 자수하면서 배치됐던 경찰 인력은 철수한 것으로 전해졌다.

한편 경찰은 A씨에게 공중협박 혐의를 적용해 입건한 뒤 자세한 경위를 조사중이다.