‘2026년 상반기 물가설명회’ 발언

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신현송 한국은행 총재는 최근 초과 세수에 대해 “한국 경제가 도약할 수 있는 좋은 기회”라고 평가했다.

신 총재는 17일 오후 한은 별관에서 열린 ‘2026년 상반기 물가설명회’에서 “재정 정책에 대해서는 시장 상황도 물론 중요하지만 중장기적으로 생각할 필요가 있다”며 “한국은 다른 나라에 비해 재정적으로 튼튼한 편”이라고 말했다.

이어 “세수가 강할 것 같고, 수출가격지수가 올라 교역조건이 좋아지면서 국내총소득과 국내총생산이이 큰 차이가 나는 것에 여러 가지 거시경제학적 함의도 있다”고 말했다.

신 총재는 “세수가 많을 때는 그걸 어떻게 쓰느냐에 대한 논의가 많이 있다”며 “물론 채무 상환을 할 수도 있지만, 재정 상황이 좋기 때문에 지금 상황에서 급선무냐에 대한 논의가 있을 수 있다”고 말했다.

그러면서 신 총재는 “이번이 통화정책을 떠나 큰 그림으로 한국 경제가 도약할 수 있는 굉장히 좋은 기회라고 볼 수 있다”고 덧붙였다.