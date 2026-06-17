‘2026년 상반기 물가설명회’ 발언

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신현송 한국은행 총재는 “통화 정책과 재정 지출이 아직 상충하는 면은 없는 것 같다”고 말했다.

신 총재는 17일 오후 한은 별관에서 열린 ‘2026년 상반기 물가설명회’에서 “올해 초 추가경정예산(추경)은 일부는 최고가격제 등 가격을 억제하는 데 많이 사용됐고, 피해지원금으로도 조금 나갔다”면서도 “총수요에 미친 영향은 크지 않았다”고 설명했다.

이어 “재정 상태가 워낙 양호하기 때문에 채권을 추가 발행해서 하는 것도 아니라 재정정책에서 나오는 채권 금리 상방 압력도 별로 없다”고 덧붙였다.

그러면서도 신 총재는 “앞으로 세수를 어떻게 활용하냐는 논의를 진행할 건데 지금으로서는 단기간 소비 위주의 지원금보다는 장기적인 투자를 위한 제도나 장치에 어떤 방식을 통해서 어떻게 할지는 이제 논의가 진행되는 걸로 알고 있다”고 말했다.

신 총재는 “수요에서 나오는 (물가)상방압력이 강한 시점에 재정이 수요에 더해진다면 그때 다시 판단하겠다”고 밝혔다.