제도·예산 전반 점검 및 중점지원방향 모색

[헤럴드경제=양영경 기자] 박홍근 기획예산처 장관은 17일 “통합돌봄은 돌봄을 필요로 하는 국민이 살던 곳에서 일상의 삶을 계속할 수 있도록 지원하는 것”이라며 “필요할 때 즉시 도움받을 수 있는 맞춤형 복지 서비스를 지원할 수 있는 방안을 다각도로 고민해야 할 시점”이라고 말했다.

박 장관은 이날 서울 성동구 스마트헬스케어센터를 방문해 지역 특화 돌봄서비스 현장을 점검하며 이같이 밝혔다.

박 장관은 센터에서 통합돌봄을 이용하는 어르신·장애인이 주로 이용하는 과학기술·스마트 장비 기반의 건강관리 및 의료·돌봄 활동 현황에 대한 설명을 듣고 센터 이용자들과 현재 이용 중인 통합돌봄 서비스에 대한 만족도와 향후 필요한 지원 사항 등에 대해 의견을 나눴다.

점검 이후 이어진 통합돌봄 현장 간담회에서는 지방정부 관계자와 국민건강보험공단, 요양보호사·장애인 활동지원사 등 돌봄서비스 제공자, 전문가들이 참석해 현장의 목소리를 전달했다.

참석자들은 안정적인 통합돌봄 서비스 공급체계 구축을 위해 지역 현실을 고려한 중장기 정책 설계와 중앙정부 차원의 지속적인 재정 지원이 필요하다고 건의했다.

특히 농어촌과 취약지역의 의료 인프라 및 돌봄 기반시설 격차를 완화하기 위한 지원 제도 마련 필요성이 제기됐다. 전담인력과 인프라 관련 예산 지원, 사회연대경제의 역할 강화, 돌봄 노동자 참여 확대 등도 주요 과제로 논의됐다.

박 장관은 “올해 전국적으로 첫발을 내디딘 통합돌봄 제도가 성공적으로 안착할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라며 “오늘 제기된 의견을 바탕으로 2027년도 중점지원방향을 수립하고 주무부처인 보건복지부 등과 함께 제도 운영 전반의 개선 방안을 촘촘히 모색하겠다”고 밝혔다.

기획처는 앞으로도 통합돌봄 사업이 어르신·장애인뿐 아니라 가족들에게도 도움이 될 수 있도록 현장의 병목요인을 지속적으로 점검하고 지원해 나갈 계획이다.