광양제철소에 연간 250만톤 규모 구축 2030년 자동차강판·전기강판 양산 목표

[헤럴드경제=권제인 기자] 포스코가 전남 광양제철소에 국내 최대 규모 전기로를 준공하고 탄소저감 철강 생산 체제 전환에 속도를 낸다.

포스코는 17일 광양제철소에서 연산 250만톤 규모 전기로 준공식을 개최했다고 밝혔다. 준공식에는 김민석 국무총리와 권향엽·조계원 국회의원, 김태균 전남도의회 의장, 정인화 광양시장, 장인화 포스코그룹 회장, 이희근 포스코 사장 등이 참석했다.

이번 전기로는 단일 설비 기준 국내 최대 규모다. 포스코는 2024년 2월 착공 이후 약 6000억원을 투입해 설비를 구축했다. 공사에는 연인원 27만명이 참여했다.

기존 고로-전로 방식은 철광석과 석탄(코크스)을 활용해 고품질 철강을 대량 생산할 수 있지만 탄소 배출량이 많은 것이 단점이다. 반면 전기로는 스크랩(고철)을 재활용해 쇳물을 생산하는 방식으로, 포스코 기준 고로 대비 최대 약 75%의 탄소 감축 효과를 낼 수 있다.

포스코는 전기로 제품의 품질 경쟁력을 높이기 위해 ‘합탕(合湯) 기술’ 개발도 추진하고 있다. 합탕 기술은 전기로와 고로에서 생산한 쇳물을 혼합해 정련하는 방식으로, 탄소 배출을 줄이면서도 고급강 생산이 가능하다.

포스코는 스크랩 선별·분류와 정련 과정의 성분 정밀 제어 기술을 확보해 2030년까지 자동차강판과 전기강판 양산 체제를 구축한다는 계획이다. 이를 위해 전기로 고급강을 ‘8대 전략 제품’으로 선정하고 연구·생산·판매를 연계한 통합 프로젝트팀을 운영 중이다. 또 고로 함수소가스 취입, 상저취전로, 탄소감축 원료 기술 등 기존 생산 체제의 탄소 저감 기술 개발도 병행한다.

포스코는 유럽연합(EU) 탄소국경조정제도(CBAM) 시행과 국내 온실가스 감축 규제 강화에 대응해 수소환원제철 기술인 ‘하이렉스(HyREX)’를 중심으로 탈탄소 생산 체제를 구축하고 있다. 이번 전기로는 하이렉스 상용화 이전까지 온실가스 감축과 저탄소 제품 확대를 담당하는 핵심 설비 역할을 수행할 예정이다.

장인화 포스코그룹 회장은 “이번 전기로 준공은 단순한 설비 증설이 아니라 탈탄소라는 시대적 과제를 해결하고 글로벌 시장의 판도를 바꾸겠다는 의지의 표현”이라며 “글로벌 고객사의 저탄소 강재 요구에 적극 대응해 미래소재 대표기업으로서 위상을 더욱 강화하겠다”고 말했다.

한편, 포스코는 수소환원제철 상용화를 위해 지난 3월 국토교통부의 포항 국가산업단지 계획 변경 승인에 따라 포항제철소 인근 약 135만㎡ 규모 부지 조성에도 나섰다. 연산 30만t 규모 하이렉스 실증 설비를 구축해 2030년까지 상용화 기술 개발을 완료하고 단계적으로 탈탄소 생산 체제로 전환할 방침이다.