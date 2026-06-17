“공부 잘하고 있는데 끌어내려 ‘이거 다 무효야’ 해”

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장 측이 17일 ‘선거 무효’를 주장하는 장동혁 국민의힘 대표를 향해 “드라마 ‘참교육’의 학폭가해자와 무엇이 다른가”라며 강하게 비판했다.

김병민 전 서울시 정무부시장은 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에 나와 “잘되고 있는 것들 공부 못하게 끌어내리고 방해하고,. 좋은 결과가 나온 것도 ‘이거 다 무효야’라고 하게 되는 모습들과 도대체 무엇이 다른가”라고 말했다.

그는 장 대표를 겨냥 “선거에서 시민의 마음을 얻고 당선되기 위해서 열심히 노력한 후보가 있었다”며 “도와주기는커녕 당내에 있는 지도부의 인사라는 사람이 방송에 나와서 현직 시장을 끌어내리기 바빴다”고 말했다. 이어 “민주당보다 더 독한 말들을 쏟아냈는데, 그런 여러 행위에도 불구하고 (오 시장은) 시민들께 읍소하고 선거에 당선이 됐다”며 “당선이 됐는데 그 당선을 무효라고 얘기하는 것”이라고 말했다.

김 전 부시장은 “당이 분명히 가야 될 길들이 있다”며 “선관위의 투표용지 부족 사태뿐 아니라 선관위가 그동안 해왔던 정말 많은 일들이 펼쳐지고 있다”고 말했다. 이어 “분명한 진상 규명과 여기에 대한 책임자 처벌을 해야한다”며 “이걸 위해서 꼭 필요한 게 특검이고 어떤 방식으로든 특검을 하루빨리 관철해야 되는데 여기에 대한 목소리가 별로 힘이 안 실린다”고 말했다. 또 “(지금은) 선관위 구조 개혁의 골든타임”이라며 “선관위 구조를 개혁하고 제도상으로 드러나는 허점들이 있다면 그걸 보완할 것인가에 초점을 맞춰야 되는데 재선거에 집착하고 소청까지 진행하면며 전면 재선거를 당대표가 주장하고 있다. 그러 보니 본질적인 문제가 자꾸 흐려지게 된다”고 강조했다.

그는 잠실 개표소 봉쇄 시위에 대한 오 시장 입장을 묻는 질문에는 “참정권 회복운동의 일환으로 많은 시민들이 광장에 모였다”며 “굉장히 필요한 주장과 목소리를 하고 있다”고 말했다. 그러면서 “여기에 나와 있는 목소리의 핵심은 선관위의 잘못된 문제를 지적하고 이 문제를 바로잡으라는 것”이라며 “이 목소리들을 듣고 난 제도권 정치인들의 역할은 똑같이 가서 그분들과 같이 손팻말을 들고 서 있는 게 아니라 이분들의 목소리를 제도권에 담아내서 굉장히 어렵고 힘든 난제를 풀어내는 것”이라고 말했다. 이어 “오 시장은 철저한 진상 규명, 책임자 처벌, 그리고 구조적인 제도 개선을 계속 얘기하고 있다”며 “이 문제를 정부와 국회가 바로잡기 위해서 보다 빠르게 역할을 해야 된다라는 목소리를 계속 내고 있다”고 말했다.