‘강원 한우데이’와 연계, 즉석 건강챙기기도

[헤럴드경제=함영훈 기자] 춘천시청 광장은 하나의 종합 문화·예술·체육·라이프스타일 큰 마당이다. 이곳에선 대형 공연도 열리고, 전국의 요가 달인들이 춘천시민과 함께 요가를 하기도 한다.

오는 19, 25일 오전 붉은악마들이 초록색 인조잔디가 드넓게 깔린 춘천시청광장을 가득 메운다.

춘천시가 대한민국 축구 국가대표팀의 월드컵 경기를 시민들과 함께 응원하는 공공관람을 운영한다.

춘천시는 19일 오전 10시에 열리는 대한민국과 멕시코의 경기와 25일 오전 10시 열리는 대한민국과 남아프리카공화국의 경기를 시청 옥외 전광판을 통해 생중계한다.

특히 19일에는 시청 광장에서 열리는 ‘2026 제5회 강원한우데이’ 행사와 연계해 한우 할인 판매와 무료 시식 행사 등이 진행돼 시민들에게 더욱 풍성한 즐길거리를 제공할 예정이다.

다만 별도의 객석이나 음료는 제공되지 않는 만큼 초여름 무더위에 대비해 개인 음료와 돗자리, 양산, 모자 등 온열질환 예방용품 등 자율적인 구비가 필요하다.

춘천시 관계자는 “시청 광장에서 시민들이 한마음으로 대한민국 대표팀을 응원하며 특별한 추억을 만들길 바란다”며 “폭염에 대비해 충분한 수분 섭취와 개인 안전수칙을 지켜 안전하고 즐거운 응원문화가 조성되길 기대한다”고 말했다. 이어 “가족과 친구, 이웃이 함께 응원하며 시민 화합의 장이 되길 바란다”고 덧붙였다.