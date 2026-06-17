400㎸ 케이블 등 공급 예정 현지 초고압 케이블 시장 점유율 선두

[헤럴드경제=한영대 기자] LS전선은 싱가포르 전력청으로부터 약 1400억원 규모의 초고압 전력망 프로젝트를 수주했다고 17일 밝혔다. 이번 수주로 LS전선은 400㎸(킬로볼트) 및 230kV급 케이블을 공급한다.

싱가포르는 인공지능(AI)·클라우드 수요 확대에 대응해 친환경, 고효율 데이터센터 중심의 신규 투자를 확대하고 있다. 이에 맞춰 전력망 고도화와 송전 인프라 확충에도 속도를 내고 있다.

LS전선은 LS에코에너지와 함께 축적된 기술력과 사업 수행 경험을 바탕으로 싱가포르 국자 전력망 구축에 참여, 핵심 공급사로 자리잡고 있다. 그 결과 2010년부터 싱가포르 초고압 케이블 시장 점유율 1위를 차지하고 있다.

LS전선은 이번 수주를 발판 삼아 동남아 시자에서 추가 수주를 이어간다는 계획이다. 현재 LS전선의 수주잔고는 역대 최대 규모인 7조원을 웃돌고 있다.

김형원 LS전선 에너지·시공사업본부장은 “AI 시대의 경쟁력은 결국 전력 인프라에서 나온다”며 “LS전선은 AI 데이터센터 송전망부터 내부 배전 솔루션까지 아우르는 경쟁력을 기반으로 글로벌 시장을 선도해 나갈 것”이라고 밝혔다.