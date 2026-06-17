7월 5일까지 해운대 벡스코서 개최 BYD 첫 참가…현대차·BMW 등 참여

[헤럴드경제=권제인 기자] 친환경 자동차부터 미래 항공 모빌리티(UAM), 로보틱스까지 미래 이동 산업을 한눈에 볼 수 있는 ‘2026 부산모빌리티쇼’가 오는 26일 막을 올린다.

부산시는 벡스코, 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA), 한국자동차산업협동조합(KAICA)과 함께 ‘2026 부산모빌리티쇼(BIMOS 2026)’를 6월 26일부터 7월 5일까지 해운대 벡스코에서 개최한다고 17일 밝혔다.

올해로 25주년을 맞는 부산모빌리티쇼는 ‘Moving Tomorrow(내일의 길을 열다)’를 슬로건으로 내걸고 자동차 전시를 넘어 미래 모빌리티 산업 전반을 조망하는 산업 축제로 꾸며진다.

행사는 벡스코 제1·2전시장과 해운대구 구남로, 수영구 도모헌 등에서 열린다. 26일 언론 공개 행사(프레스데이)를 시작으로 일반 관람은 27일부터 가능하다. 주말에는 관람객 편의를 위해 운영 시간을 오후 6시까지 1시간 연장한다.

특히 올해는 글로벌 완성차 브랜드와 함께 육·해·공 분야 모빌리티 기업들이 대거 참여한다. 수영구 도모헌에서는 국내 최초 자동차와 가장 오래된 소방차 등 역사적 차량과 예술품이 전시된다. 해운대 구남로에서는 캠핑카와 레저차량(RV), 튜닝카 등을 선보이는 특별전시도 마련된다.

부대행사도 진행된다. 행사 1주 차에는 ‘코리아캠핑카쇼’가, 2주 차에는 ‘오토매뉴팩’, ‘로봇엑스포’, ‘빅테크쇼’가 동시 개최된다. 전장부품과 배터리, 로보틱스 등 첨단 산업의 융복합 기술 동향을 함께 살펴볼 수 있다.

완성차 브랜드 참여도 확대됐다. 현대자동차, 기아, 제네시스를 비롯해 BMW와 MINI가 참가한다. 아울러 글로벌 전기차 브랜드 BYD와 영국 오프로더 브랜드 이네오스 그레나디어, 미국 픽업트럭 브랜드 램(RAM)은 부산모빌리티쇼에 처음 참가한다.

박동석 부산시 첨단산업국장은 “이번 부산모빌리티쇼는 미래 모빌리티 산업의 현재와 미래를 한자리에서 확인할 수 있는 뜻깊은 자리”라며 “국내외 모빌리티 산업의 최신 기술과 트렌드를 직접 체험할 수 있는 행사에 많은 관심과 참관을 바란다”고 말했다.