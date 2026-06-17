4개 기관 MOU…유동인구·소비·개업 데이터 결합 상권 ‘기초 체력’까지 정밀 진단…데이터 협력 확대

[헤럴드경제=박성준 기자] KB금융이 빅데이터 기반 소상공인 지원 체계 구축에 나선다.

KB국민은행과 KB국민카드는 16일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 서울신용보증재단, SK텔레콤과 ‘빅데이터 기반 소상공인 경쟁력 강화를 위한 업무협약’을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 협약은 KB금융의 금융 데이터를 중심으로 통신·상권 데이터를 연계해 지역 상권과 소상공인 경영 환경을 입체적으로 분석하고, 지역 경제 활성화를 위한 실효성 있는 지원 방안을 마련하고자 추진됐다.

4개 기관은 각자 보유한 데이터와 분석 역량을 결합한 빅데이터 협력 체계를 구축하고, 데이터 표준화·정합성 관리 기반을 마련할 계획이다. 공공기관과 지방자치단체를 대상으로 맞춤형 상권 분석·정책효과 분석을 제공하는 데이터 협력 사업도 확대하고, 소상공인 지원을 위한 실무협의체도 운영할 예정이다.

이날 협약식에서는 각 기관 데이터를 활용한 서울시에 있는 특정 상권의 발달 현황 분석·진단 결과도 발표됐다. 유동 인구, 소비, 개·폐업 등 상권 데이터를 비롯해 소상공인의 현금흐름과 지역 상권의 기초 체력까지 정교하게 진단함으로써 분석 결과의 신뢰도와 활용도를 크게 높였다는 평가를 받았다.

앞서 KB금융은 축적된 데이터 분석 역량을 바탕으로 공공기관·지자체와의 협력 사업을 꾸준히 넓혀 왔다. KB금융은 ‘KB상권활성화지수’를 통해 상권 방문 고객 흐름과 소상공인 경영 현황, 지역 상권 변화 등을 약 50개 데이터로 분석해 상권 상태를 정밀 진단하는 한편, 지역상품권과 연계된 상권에서 외부 고객 유입 확대와 매출 증가 효과를 확인한 바 있다.

KB금융 관계자는 “금융 데이터는 지역 경제와 상권의 변화를 이해하기 위한 핵심 자산”이라며 “이번 협약을 통해 금융·소비·통신·상권 데이터를 유기적으로 연계해 소상공인과 지역 경제에 실질적인 도움이 되는 분석·지원 모델을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

이어 “앞으로도 공공·민간 부문과의 협력을 확대해 데이터 기반 포용 생태계를 조성하고, 지역 경제 활성화에 이바지할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 덧붙였다.