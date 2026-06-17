16~18일 네덜란드 로테르담서 개최 120여 개국, 1만2000명 선사·화주 참여 “신규 고부가가치 화물 수주 확대”

[헤럴드경제=서재근 기자] HMM이 유럽 최대 규모의 특수화물 전시회에 참가해 글로벌 물류 시장 공략에 나섰다고 17일 밝혔다.

HMM은 이달 16일부터 18일까지 네덜란드 로테르담에서 열리는 ‘브레이크벌크 유럽 2026’에서 단독 부스를 운영한다.

특수화물 운송 업계의 가장 큰 행사인 이번 전시회에는 전 세계 120여 개국에서 1만2000명 이상의 물류 전문가와 주요 선사, 화주들이 참여한다.

특수화물은 대형 설비와 플랜트 기자재, 풍력 발전 부품 등 일반적인 컨테이너에 적재할 수 없는 크기의 화물을 뜻한다. 천장이나 벽이 없는 특수 컨테이너 등의 전용 장비가 필요하며, 화물을 싣고 내릴 때도 별도 크레인을 사용하는 등 높은 수준의 운송 역량이 필요하다. 이 때문에 일반 화물보다 높은 운임을 받을 수 있어 고부가가치 화물로 분류된다.

HMM은 지난 2007년부터 특수화물 전담 조직을 구축해 운송 노하우를 축적해 왔다. 또한 글로벌 컨테이너 네트워크를 활용한 안정적이고 효율적인 운송이 가능하고, 건화물선, 다목적선 등 다양한 벌크선을 활용한 초대형·초중량 화물도 처리 가능해 특수화물 운송 능력을 인정받고 있다.

HMM 관계자는 “2012년부터 ‘브레이크벌크 유럽’에 참가해 왔다”며, “어떠한 화물도 운송 가능한 기술력과 화주의 다양한 요청에 최적의 조합을 제공할 수 있는 종합 물류 역량을 소개해 신규 고부가가치 화물 수주를 확대할 방침”이라고 말했다.

한편, HMM은 지속가능한 성장을 위해 컨테이너 부문에서 고유가 장기화에 대비한 연료비 최적화와 함께 ‘허브 앤드 스포크’ 전략을 기반으로 아프리카 등 신규 항로 개설을 추진하는 것은 물론 벌크 부문에서 초대형 원유운반선(VLCC)의 전략적 운용을 통해 수익성을 높이고, 국내외 전략 화물 장기 계약을 확보해 나간다는 전략이다.