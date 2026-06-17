중동전쟁·고환율 악재에도 수출 확대 총력 지원 AI 숏폼·미식관광 결합…K-푸드 ‘먹거리’ 넘어 문화 브랜드로

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 올해 K-푸드 플러스(K-Food+) 수출 160억달러 달성을 위해 범부처 지원 체계를 본격 가동한다. 중동전쟁과 고환율, 물류비 부담 등 악재가 이어지는 가운데 해외 규제 대응부터 물류 지원, 문화 마케팅까지 전방위 지원에 나선다는 계획이다.

농림축산식품부는 17일 서울 대중문화교류위원회지원단 대회의실에서 관계부처와 식품기업 등이 참석한 가운데 ‘제2차 민·관 합동 K-푸드 수출기획단 회의’를 개최했다.

이날 회의에는 기획재정부와 외교부, 문화체육관광부, 산업통상자원부, 해양수산부, 중소벤처기업부, 식품의약품안전처, 특허청, 관세청을 비롯해 CJ, 삼양식품, 대상, 농심, 매일유업, 한국인삼공사 등이 참석했다.

정부는 지난해 마련한 ‘글로벌 K-푸드 수출 확대 전략’의 추진 상황을 점검하고 비관세장벽 대응과 신시장 개척 방안을 논의했다.

특히 외교부와는 전 세계 30개 거점공관을 활용한 수출 지원 체계를 강화하고, 산업부와는 인도·아프리카·중남미 등 신흥시장 진출을 위한 해외 공동물류센터 활용 확대에 협력하기로 했다.

수출기업들은 중동전쟁 이후에도 환율과 물류비 부담이 여전하다며 국가별 식품 규제 대응과 바이어 발굴, 물류 지원 확대를 요청했다.

정부는 K-푸드를 단순 식품이 아닌 문화 콘텐츠와 결합한 글로벌 브랜드로 육성한다는 전략도 내놨다.

농식품부는 K-치킨벨트와 찾아가는 양조장 등 미식관광 콘텐츠를 한국관광공사 플랫폼과 연계하고, 국제행사에서는 전통주와 한과 등을 활용한 ‘K-푸드 프리미엄 선물세트’를 운영할 계획이다.

또 생성형 인공지능(AI)을 활용한 숏폼 영상 공모전과 글로벌 OTT 마케팅도 확대한다.

이와 함께 에드워드 리 셰프와 훈이 킴 셰프, 프로게이머 페이커, 방송인 손미나 등 7명을 K-푸드 명예 홍보대사로 위촉해 권역별 맞춤형 홍보에 나선다.

송미령 농식품부 장관은 “범부처 협업을 통한 수출 지원은 더욱 촘촘하게, K-이니셔티브 홍보는 더욱 폭넓게 추진하겠다”며 “K-푸드와 K-이니셔티브의 결합을 통해 대한민국 브랜드 가치를 높여 나가겠다”고 말했다.