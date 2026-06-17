[월드컵 전적] 프랑스 3-1 세네갈
◇ 17일 전적(미국 뉴욕/뉴저지 스타디움)
▲ 2026 북중미 월드컵 조별리그 I조 1차전
프랑스(1승) 3(0-0 3-1)1 세네갈(1패)
△ 득점 = 킬리안 음바페(후21분, 후51분) 브래들리 바르콜라(후37분·이상 프랑스) 이브라힘 음바예(후50분·세네갈)
yjc@heraldcorp.com
입력 2026-06-17 06:12:10
[월드컵 전적] 프랑스 3-1 세네갈
◇ 17일 전적(미국 뉴욕/뉴저지 스타디움)
▲ 2026 북중미 월드컵 조별리그 I조 1차전
프랑스(1승) 3(0-0 3-1)1 세네갈(1패)
△ 득점 = 킬리안 음바페(후21분, 후51분) 브래들리 바르콜라(후37분·이상 프랑스) 이브라힘 음바예(후50분·세네갈)
李대통령 “韓-獨 새로운 관계로”…獨 총리 “한국 독일에서 높은 평가 받아”
[헤럴드경제(에비앙)=서영상 기자] 주요7개국(G7) 정상회의 참석차 프랑스 에비앙을 방문한 이재명 대통령은 16일(현지시간) 프리드리히 메르츠 독일 총리와 정상회담을 가졌다. 이번 다자회의를 방문해 첫 양자회담이다. 이 대통령은 이날 메르츠 총리를 만나 “다시 뵙게 돼서 반갑다”면서 ”어떻게 지내셨냐“고 안부를 물었다. 이 대통령과 메르츠 총리의 회담은
26살 권은빈, 연예계 ‘은퇴’ 선언…“공허함·불안함 시달려, 일반인으로 살겠다”
[헤럴드경제=장연주 기자] 그룹 CLC(씨엘씨) 출신 배우 권은빈이 연예계 은퇴를 선언했다. 권은빈은 16일 인스타그램에 “10대 때부터 시작한 길었던 활동기간 동안 시간의 흐름에 따라 자연스레 제 과거와 현재, 미래에 대한 고민을 하게 되는 시간들이 늘어났고, 그 오랜 고민의 끝에 저는 일반인의 삶을 살아가기로 결정했다”고 밝혔다. 그는 “지난 시간들을 돌이켜 보면 일에 대한 애정과 사랑보다는 현재와 미래에 대한 공허함과 불안함 등에 시달리며 보냈던 시간들이 대부분이었음을 느꼈다”며 “그리고 그 부정적인 감정들과 시간들을 극복하고 성장하기 위한 노력 없이, 회피하고 해소하기만을 위한 아쉬운 시간들을 보내왔다”고 돌아봤다. 권은빈은 그러면서 “이제는 그 모든 부정적이었던 시간들과 감정들을 뒤로하고 보다 더 낫고 행복할 미래를 좇아 시간을 쓰기로 결정했다”며 “향후 사전에 이미 예정돼 있던 CLC 해외 그룹일정을 끝으로 모든 연예계 활동을 마무리할 예정”이라고 밝혔다. 그러면서 그는
단독 [단독] ‘딸 돌 반지가 날아갔다’…10년 믿은 금은방 사장 벌써 100명 넘게 당했다 [세상&]
서울 종로구 H 주얼리시티 1층에서 15년 넘게 영업해온 금은방 대표 50대 이모 씨는 고객들에게 금 투자 수익과 배당을 약속하며 현금과 금을 받아 챙긴 뒤 잠적한 의혹을 받고 있으며, 피해자들에 따르면 지난 3일 첫 고소장이 접수된 이후 약 100건 이상의 고소가 접수됐으며 경찰은 이를 병합해 수사 중이다.
[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.