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[월드컵 전적] 프랑스 3-1 세네갈

◇ 17일 전적(미국 뉴욕/뉴저지 스타디움)

▲ 2026 북중미 월드컵 조별리그 I조 1차전

프랑스(1승) 3(0-0 3-1)1 세네갈(1패)

△ 득점 = 킬리안 음바페(후21분, 후51분) 브래들리 바르콜라(후37분·이상 프랑스) 이브라힘 음바예(후50분·세네갈)


yjc@heraldcorp.com