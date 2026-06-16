서귀포 초교 한 학급서 소변 테러 잇따라

[헤럴드경제=한지숙 기자] 제주 서귀포 한 초등학교 교실에 무단 침입해 교사의 개인 텀블러 속에 정액과 소변을 남긴 남자 고등학생이 경찰에 붙잡혔다.

16일 서귀포경찰과 제주교사노동조합에 따르면 지난 4월 28일 고교 남학생이 서귀포 한 지역 초등학교 여교사 담임 교실에 몰래 들어가 여 교사가 사용하던 텀블러에 정액과 소변을 집어 넣은 사건이 발생했다. 경찰은 가해 학생 A 군을 건조물 침입과 재물 손괴 혐의로 체포했다.

사건 이튿날 여 교사는 출근해 자신의 텀블러에서 수상한 액체를 발견하고 경찰에 신고했다.

한 달여 가량 지난 지난 5일 같은 학급에서 또 소변 테러 사건이 발생했다. 이번엔 피해 여 교사가 사용하던 교사용 의자에 소변이 남겨져 있었다. 병가 중인 피해 교사를 대신해 대체 채용된 교사(시간 강사)가 아침에 이를 발견하고 경찰에 신고했다.

경찰은 교실 복도 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 A 군을 특정한 뒤 검거했다.

1차 사건이 발생 한 뒤 교육청과 학교 측은 교실 복도에 CCTV를 설치했으며, 2차 사건에서 A군의 인상 착의와 범행 동선이 고스란힘 담겼다.

A 군은 경찰 조사에서 모든 혐의를 인정하면서도 ‘화장실을 가려다가 저지르게 됐다’고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “A군이 무단으로 교실에 들어가 범행을 저지른 것을 인정하고 있지만, 성적 목적을 갖고 저지른 것은 아니라고 진술하고 있다”고 했다.

A 군과 피해 여 교사는 서로 모르는 사이인 것으로 파악됐다.