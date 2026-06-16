[헤럴드경제=양대근 기자] 이광재 더불어민주당 의원(경기 하남갑)은 “보건복지부가 위례성심병원 개설 사전심의를 검토한 결과 승인하고, 그 사실을 서울시에 통보했다”고 말했다.

16일 이 의원은 보도자료를 통해 자신의 공약이었던 위례성심병원 설립과 관련 “2008년 의료용지 지정 이후 18년 만에 병원 설립이 결실을 봤다”면서 이같이 밝혔다.

이 의원은 “선거 때 ‘절차를 끝까지 챙기겠다’고 한 약속을 지킬 수 있어 기쁘다”며 “정식 개설 허가와 착공, 개원까지 관계 기관과 협력해 지연 없이 추진되도록 끝까지 점검하겠다”고 강조했다.

위례성심병원이 들어설 ‘위례 의료복합용지’는 행정구역상 서울 송파구에 위치하고 있지만, 위례신도시 전체 인구에 62%는 경기 성남시·하남시로 주민 등록이 돼 있어 경기도민이 더 많이 이용할 것으로 예상되는 권역 의료 거점으로 꼽힌다.

이 의원 측은 선거 당시 경기도의 협조를 요청해 서울 동남권과 성남권의 병상 총량을 조정하면서 보건복지부 사전심의에 물꼬를 텄다고 전했다.