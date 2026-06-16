[헤럴드경제 = 김상수 기자] SK그룹 시가총액이 16일 장 중 2000조원을 돌파했다. SK하이닉스가 이날 전장 대비 3% 이상 급등, 237만원까지 넘어서는 등 주가가 크게 오르면서다.

SK하이닉스 급등세에 SK스퀘어도 이날 동반상승하는 등 SK그룹주가 크게 불어나 2000조원까지 넘어섰다. 삼성그룹주 시가총액을 빠르게 추격하고 있는 형국이다.

한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 34분 현재 SK그룹 상장사 19곳의 시총 합산액은 2015조9350억원으로 집계됐다. 전 거래일 종가 대비 2.62% 증가한 규모다.

시총 2000조원 돌파 주역은 SK하이닉스이다. 같은 시각 SK하이닉스는 전 거래일 대비 3.56% 상승한 236만9500원에 거래됐으며, 이후 4%대까지 상승 폭을 키웠다. SK그룹 시총 중 SK하이닉스가 차지하는 비중은 83.77%로 압도적이다.

이제 그룹별 시총 1위는 삼성그룹과의 격차도 크게 좁혀진 상태다. 삼성그룹주는 2546조5390억원이었다. 삼성그룹 시총 역시 전 거래일 대비 1.95% 늘어난 규모다.

그 뒤로는 격차가 크다. 시총 3위는 현대자동차그룹(344조6820억원)이었고 이어 LG그룹(235조8940억원), HD현대그룹(190조7920억원), 한화그룹(154조240억원) 등이 4∼6위를 차지했다.

국내 증시에서 주가 200만원이 넘는 ‘명품주’도 늘고 있다. 효성중공업과 SK하이닉스가 현재 200만원을 웃도는 명품주로 자리 잡은 가운데 두산과 삼성전기 역시 올해 장중 200만원을 돌파했다. 증권가에서는 삼양식품과 LG이노텍에도 200만원 목표주가를 제시하고 있다.