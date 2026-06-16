[헤럴드경제=도현정 기자] 중국의 지난달 소매 판매가 마이너스로 전환할 정도로 부진한 가운데, 산업 생산은 오히려 급등하는 등 경제의 수급 불균형이 심화하고 있다.

중국 국가통계국은 16일 지난달 소매판매가 지난해 동기 대비 0.6% 감소했다고 밝혔다. 지난 4월도 소매판매는 지난해 같은 기간보다 0.2% 증가에 그치는 등 부진했는데, 감소세가 더 커지면서 마이너스로 전환한 것이다. 이는 로이터가 조사한 전문가 예상치인 0.0%보다도 더 부진한 실적이다.

소매판매 성장률이 마이너스를 기록한 것은 마이너스 1.8%를 기록했던 지난 2022년 12월 이후 3년 5개월 만에 처음이다.

지역별로 보면 농촌의 소비재 판매가 1.5% 증가하는 동안 도시에서는 0.9% 감소했다. 소비 유형을 따져 보면 상품 매출이 지난해 동기 대비 0.7% 줄었다. 같은 기간 외식 매출은 0.6% 증가했다.

반면 산업생산은 전문가 예상치(4.3%)를 뛰어넘는 4.5% 증가를 보였다. 지난 4월의 4.1% 성장 실적도 상회하는 수치였다.

산업 부문별로 살펴보면 제조업 생산이 지난해 같은 기간보다 4.4%, 광업이 2.3%, 전기·열·가스·수도 생산 및 공급 부문이 7.6% 늘었다. 제조업 중에서는 첨단기술(15.1%)과 설비(9.5%) 제조 분야가 가장 증가 폭이 컸다.

기업 유형별로 보면 국유기업의 생산이 3.7%, 민간기업은 2.7% 증가했다. 주식회사(5.2%)와 외국인투자기업 및 홍콩·마카오·대만투자기업(1.9%) 생산도 모두 증가세였다.

소매 판매 부진을 이끈 부동산 시장 침체는 회복 기미가 보이지 않았다. 부동산 개발 관련 투자는 지난해 같은 기간보다 16.2% 감소했다. 이는 지난 1∼4월까지의 감소세(-13.7%)보다 더 큰 폭으로 투자 실적이 떨어진 것이다. 중국의 지난달 주택 가격도 지난해 같은 기간보다 3.5% 하락했다.

중국 경제가 소비 부진을 벗어나지 못하면서 생산 동력은 성장하는 등 ‘수급 불균형’을 겪는 것과 관련해 로이터 통신은 세계적인 인공지능(AI) 투자 활기가 세계 최대 제조국인 중국이 수출 호조를 보이는 데에는 도움을 줬지만, 중국 내 소비로 이어지지는 못했다고 진단했다.

로이터는 “자동차 판매는 지난달까지 8개월 연속 감소했고, 닷새간의 노동절 연휴가 있었음에도 소비 활동을 끌어올리지 못했다”며 “정부의 이구환신(以舊換新·낡은 제품을 새것으로 교체 지원) 정책 효과가 점차 약화하고 있기 때문”이라고 분석했다.

로이터는 아예 중국 경제는 ‘두 속도’(Two-speed)로 성장하고 있다는 진단을 내놨다. 수년째 수출 부문은 성장을 거듭하는데, 부동산 침체의 여파로 내수는 부진한 상황이 장기화하는 조짐을 짚었다.

앞서 공개된 물가 지표도 이 같은 로이터의 분석과 맞아떨어진다. 지난 10일 국가통계국 발표에 따르면 중국의 지난달 소비자물가지수(CPI)는 지난해 5월보다 1.2% 오르는 데 그치며 전망치(1.3%)에 못 미쳤다. 반면 생산자물가지수(PPI)는 3.9%나 급등하며, 상승폭이 2022년 7월 이후 최고치를 기록할 정도로 성장 여력을 과시했다.

로이터는 “가파르게 오르는 생산자물가와 정체된 소비자물가 간 격차는 공급 성장 속도를 수요가 따라가지 못하고 있음을 보여준다”고 해석했다.