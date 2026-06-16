한국어 세계화, 글로벌 인재 육성에 기여

[헤럴드경제=양정원 기자] 해외에 거주하는 재외동포들이 국내에 입국하지 않고도 한국어교원 자격 취득을 위한 학위과정을 이수할 수 있는 길이 열렸다. 예명대학원대학교(총장 이명범)는 재외동포를 대상으로 온라인 한국어교육학 과정 운영을 통해 글로벌 한국어교원 양성에 나서고 있다고 밝혔다.

이 대학은 최근 한류 콘텐츠의 세계적 확산과 함께 늘고 있는 한국어 교육 수요에 대응하기 위해 온라인 한국어교육학 과정을 운영 중이다. 해외에 거주하는 한국인이나 재외동포들은 인터넷 환경만 갖춰지면 거주 국가에 관계없이 수업에 참여할 수 있다. 학위 취득과 함께 한국어교원 자격 취득에 필요한 교육과정을 이수할 수 있다.

특히 한국어교육학 전공은 해외 현지에서 한국어교사로 활동하거나 한국어교육기관 설립을 희망하는 재외동포들에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다. 이 대학은 향후 해외 한국어학당 설립 및 운영 지원 방안도 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

학위 과정은 석사 및 박사과정으로 운영되며, 한국어교육학을 비롯해 사회복지학·리더십학·정신분석학을 전공으로 선택할 수 있다. 석사과정의 경우 학사학위 취득자 또는 취득예정자(학점은행제 학위 취득자 포함), 박사과정은 석사학위 취득자 또는 취득예정자는 지원이 가능하다.

이 대학 관계자는 “재외동포들이 온라인 교육을 통해 한국어교원 자격을 취득하고, 각국에서 한국어와 한국문화를 알리는 역할을 수행할 수 있도록 지원할 계획”이라며 “한국어 세계화와 글로벌 인재 양성에 기여하겠다”고 말했다. 이어 “향후 해외 교육기관 및 한국어학당과의 협력을 확대함으로써 재외동포들의 한국어 교육 활동을 적극 지원해 나갈 예정”이라고 덧붙였다.