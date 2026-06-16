‘퇴직연금 로보어드바이저 AI 일임운용 서비스’ 출시 모바일뱅킹 계약만 하면 투자성향·목적 맞춰 자산관리

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK금융그룹은 계열사인 BNK부산은행과 BNK경남은행이 개인형 IRP 가입고객을 대상으로 ‘퇴직연금 로보어드바이저 AI 일임운용 서비스’를 출시한다고 16일 밝혔다.

이는 고객이 모바일뱅킹으로 투자일임업자와 계약을 체결하면 AI 알고리즘이 고객의 투자성향과 목적에 맞춰 자산배분과 리밸런싱을 자동으로 해 주는 디지털 자산관리 서비스다. 퇴직연금 시장의 자산관리 수요확대에 선제대응하기 위한 것으로, 투자경험이 많지 않은 고객도 AI를 활용한 체계적 연금자산 관리를 경험할 수 있도록 지원한다.

제휴 투자일임사로 디셈버앤컴퍼니와 퀀팃이 참여하는 이번 서비스는 금융권 최초로 입출금 계좌 자동이체 기반 적립식 투자기능을 도입한 것이 특징이다. 고객은 투자일임사 전용 페이지에서 자동이체 금액과 주기만 설정하면 매월 지정 금액이 계좌로 자동입금돼 AI 기반 자산배분 및 운용 서비스를 받을 수 있다.

기존에는 고객이 직접 적립금을 입금하거나 별도 투자절차를 진행해야 했지만, 이제 자동이체 설정만으로 적립식 연금투자를 할 수 있게 돼 고객 편의가 향상될 것으로 기대된다. 장기 분산투자도 더 쉽게 할 수 있어 안정적인 노후자산 쌓기에도 도움이 될 전망이다. 일임투자 한도는 연간 900만원이며, 사용하지 않은 한도는 다음 연도로 이월할 수 있다.

부산은행·경남은행 WM·연금그룹장 최재영 부행장은 “퇴직연금 시장이 단순 적립 중심에서 적극적인 자산관리 중심으로 빠르게 변화하고 있다”며 “이번 AI 일임운용 서비스는 고객이 복잡한 투자 판단 부담을 줄이고 효율적으로 노후를 준비할 수 있도록 지원하는 혁신적인 연금서비스”라고 말했다.