교육부 제20차 마이스터고 지정·운영위 심의 확정 동남권 반도체산업 이끌 핵심 기술인재 양성 거점

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시와 부산시교육청은 교육부 제20차 마이스터고 지정·운영위원회 심의 결과, 부산 전자공업고등학교가 ‘(가칭)부산반도체마이스터고’ 전환이 최종 확정됐다고 16일 밝혔다.

이번 마이스터고 전환 확정에 따라 부산전자공고는 기존 전기·전자·기계 중심의 학과체계를 반도체과 단일학과로 개편하고, 반도체공정장비(3학급), 반도체소자제조(3학급) 2개 과정으로 운영해 반도체 공정 및 제조분야 전문인력을 양성하게 된다.

이번 선정은 부산시와 교육청, 유관기관들이 ‘원팀’으로 협력해 추진해 온 반도체 인재양성 정책의 성과로 평가된다. 시는 지난 2024년 7월 시의회, 부산시교육청, 부산상공회의소와 4자 업무협약을 체결해 행·재정적 지원기반을 마련했으며, 교육청 주재 TF에 참여해 마이스터고 유치 전략수립에도 힘써왔다.

특히 올해 2월에는 전국 고등학교 최초로 부산전자공고에 반도체 전후 공정 교육이 모두 가능한 ‘반도체교육센터’를 설치하고 첨단 실습장비를 갖춘 교육환경을 조성했다. 또, 지역산업계 인력수요를 반영한 교육과정, 기업현장 실습 및 채용연계 프로그램, 지역대학 성장경로 구축방안 마련 등 취업 후에도 지속성장이 가능한 직업교육 모델을 설계하기도 했다.

지난주 금샘고등학교의 전력반도체 분야 협약형 특성화고 선정에 이어 이번에 부산전자공고의 마이스터고 전환까지 확정되면서 부산의 반도체 인재양성 체계가 한층 강화됐다는 평이다. 부산반도체마이스터고는 부산은 물론 동남권 반도체산업을 이끌 핵심 기술인재 양성의 거점으로 자리매김하며, 지역 전략산업과 연계한 고졸인재 성장모델 구축에도 기여할 전망이다.

부산시는 고교부터 대학원까지 연계되는 반도체 인재양성 체계구축을 위한 ‘첨단산업 특성화 대학원 사업’ 공모에도 참여하고 있다. 사업에 선정될 경우 현장 실무인력부터 석박사급 고급인력까지 망라한 반도체 인재 풀을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.