철강업계와 협상 경과 공유·대응방안 점검

[헤럴드경제=배문숙 기자]여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 16일 유럽연합(EU)의 철강 수입규제 강화 조치와 관련해“정부는 정상외교, 고위급 협의, 실무 협상 등 가용한 모든 채널을 총동원해 우리 업계의 이해를 최대한 반영하기 위해 노력하고 있다”고 말했다.

여 본부장은 이날 서울 중구 대한상공회의소에서 주재한 철강기업 관계자들과 간담회에서 “EU의 신철강 조치는 우리 철강업계의 수출과 투자, 고용에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 중대한 사안”이라며 이같이 밝혔다.

이어 “협상이 최종단계에 접어든 만큼 우리 철강업계의 정당한 이익과 시장접근을 최대한 확보하기 위해 마지막 순간까지 최선을 다할 것”이라고 강조했다.

여 본부장은 “업계에서도 품목별 수출전략을 면밀히 점검하고 쿼터를 최대한 효율적으로 활용할 수 있는 방안을 적극적으로 강구해 달라”고 당부했다.

또 EU 외 다른 국가들에서도 유사한 수입규제 조치가 확산할 수 있는 만큼 업계가 공정한 수출 관행과 거래 투명성 강화를 위해 노력해 달라고 요청했다.

참석 기업들은 정부가 협상 과정에서 업계의 의견을 반영하고, 기업들의 시장접근 확보를 위해 적극적으로 대응할 것을 요구했다.

EU는 오는 7월 1일부터 수입 철강제품에 적용하는 무관세 할당량(쿼터)을 현재 3382만t(톤)에서 1835만톤으로 약 46% 줄이고 그 외 수입 물량에 대한 관세를 25%에서 50%로 인상한다.

EU는 한국의 2위 철강 수출시장으로, 이번 조치가 시행되면 기업들이 상당한 타격을 받을 거란 우려가 제기돼 왔다.

이에 정부는 고위급·실무급 협상을 병행하며 철강 쿼터 배정에 있어 우선적인 고려를 해달라고 요청하고 있다.