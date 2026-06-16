[헤럴드경제=장연주 기자] 서울 강남 한복판에서 마약류를 소지한 채 정신을 잃고 쓰러진 30대 여성이 발견돼, 경찰이 수사에 나섰다. 이 여성은 인근 피부과 의원 직원으로, 프로포폴 약병과 주사기를 갖고 있었던 것으로 확인됐다.

서울 서초경찰서는 15일 마약류관리법 위반 혐의를 받는 30대 여성 A씨를 대상으로 입건 전 조사(내사)를 진행중이라고 밝혔다.

경찰에 따르면, A씨는 전날 오후 10시께 서울 서초구 신논현역 출구 인근 길거리에서 의식을 잃고 쓰러진 채 발견됐다.

당시 현장에 출동한 경찰이 A씨가 가지고 있던 쇼핑백을 확인한 결과, 내부에서 다수의 프로포폴 약병과 주사기가 무더기로 발견됐다.

신원 확인 결과, A씨는 인근에 위치한 한 피부과 의원에서 근무하는 직원인 것으로 알려졌다.

경찰은 발견 직후 A씨를 임의동행해 기초 조사를 마친 뒤 귀가 조치했다.

향후 경찰은 A씨가 실제로 투약했는지 여부를 가리기 위해 정밀검사를 진행하는 한편, 해당 마약류의 유출 및 입수 경로 등에 대해 조사할 방침이다.